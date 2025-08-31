Tổng thống Trump dự báo Nga - Ukraine sẽ phải đấu thêm một thời gian

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Caller được đăng tải ngày 30.8, Tổng thống Trump nói tin tưởng về cuộc gặp ba bên giữa ông, ông Putin và ông Zelensky hơn là cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

"Một cuộc gặp ba bên sẽ xảy ra. Một cuộc gặp song phương, tôi không biết, nhưng một cuộc gặp ba bên sẽ xảy ra. Nhưng, bạn biết đấy, đôi khi mọi người chưa sẵn sàng cho điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Alaska hôm 15.8 ẢNH: REUTERS

Tiếp đó, ông Trump lặp lại phép so sánh khi miêu tả Nga và Ukraine như "hai đứa trẻ đánh nhau" và không muốn dừng lại dù được can ngăn.

"Sau một thời gian ngắn, họ rất vui mừng khi dừng lại. Bạn có hiểu điều đó không? Gần như vậy. Đôi khi họ phải chiến đấu một chút trước khi bạn có thể khiến họ dừng lại. Nhưng điều này đã diễn ra trong một thời gian dài. Rất nhiều người đã chết", ông Trump nói

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài khoảng ba năm rưỡi, Tổng thống Trump đã thúc đẩy một cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tỏ ý sẵn sàng với đề xuất nhưng cho đến nay các quan chức Nga nói cuộc gặp này chưa sẵn sàng.

Trang Axios ngày 31.8 dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump đang nghiêm túc cân nhắc tạm rút khỏi nỗ lực ngoại giao cho đến khi một hoặc cả hai bên thể hiện sự linh hoạt hơn. "Chúng tôi sẽ ngồi xuống và chờ xem. Hãy để họ chiến đấu thêm một thời gian và xem điều gì xảy ra", vị quan chức nói.

Quân nhân Nga bắn pháo 2A65 Msta-B 152mm về phía lực lượng Ukraine ẢNH: AP

Ukraine đã bác bỏ viễn cảnh nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột, trong khi các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục thảo luận về các đảm bảo an ninh tiềm năng sau xung đột để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng khác.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump một lần nữa bác bỏ việc đưa quân đội Mỹ tham gia hoạt động trên bộ như một phần của bảo đảm an ninh, nhưng báo hiệu sẵn sàng cung cấp hỗ trợ từ trên không, điều mà ông đã đề cập hồi đầu tháng này.

"Có lẽ chúng ta sẽ làm gì đó. Tôi muốn thấy một số vấn đề được giải quyết. Họ không phải là binh sĩ của chúng ta, nhưng có khoảng 5.000 đến 7.000 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, bỏ mạng mỗi tuần. Tôi có thể ngăn chặn điều đó và thỉnh thoảng cho một chiếc máy bay bay trên không. Chủ yếu sẽ là người châu Âu nhưng chúng ta sẽ giúp họ", Tổng thống Trump nói.

Trong lúc phương Tây đang tính toán kịch bản đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu xung đột, Tổng thống Trump được cho là đang thảo luận với các nước châu Âu về khả năng triển khai các công ty quân sự tư nhân Mỹ (PMC) đến Ukraine cho nhiệm vụ này, tờ The Daily Telegraph dẫn lời các nguồn thạo tin.

Nhân lực từ PMC được cho là sẽ đảm trách việc hỗ trợ xây dựng các công trình phòng thủ và những căn cứ quân sự mới, cũng như bảo vệ lợi ích kinh doanh của Mỹ tại Ukraine. Nhà Trắng và các bên liên quan chưa đưa ra thông tin xác nhận.