Nga tăng tốc tấn công, Mỹ bán vũ khí cho Ukraine

Hôm 29.8, TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết quân đội nước này đã tăng tốc độ tiến công tại Ukraine và mở rộng phạm vi kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine.

Nga đạt lợi thế ở Ukraine

Theo Bộ trưởng Belousov, tốc độ tiến quân hiện tại cho phép lực lượng Nga kiểm soát mỗi tháng thêm 600 - 700 km2, tăng gần gấp đôi so với mức 300 - 400 km2 vào đầu năm. Nga trong năm nay cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine. Tổng cộng 146 mục tiêu "đặc biệt quan trọng" trên lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy thông qua 35 đợt tấn công quy mô lớn.

Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine Ảnh: Reuters

"Kết quả là cơ sở hạ tầng của 62% trong tổng số các công ty then chốt thuộc tổ hợp quân sự - công nghiệp Ukraine đã bị tổn hại", Bộ trưởng Nga cho biết và nhấn mạnh vào những đợt tấn công làm giảm năng lực sản xuất, cũng như các đợt nhằm vào những trung tâm hậu cần và các bãi phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Bên cạnh đó, Nga đang xúc tiến nâng cao năng lực UAV, bao gồm đẩy nhanh công tác đào tạo nhân lực điều khiển UAV. Bộ Quốc phòng Nga cũng ưu tiên cải thiện tốc độ hành quân của lực lượng chiến thuật. "Trong năm nay, 22.725 xe 2 bánh, xe địa hình 4 bánh và xe địa hình hạng nhẹ đã được bàn giao cho quân đội. Đến cuối năm, 12.186 phương tiện sẽ được chuyển giao", ông Belousov nói.

Iskander phản pháo diệt Neptune, UAV Ukraine đuổi tàu tên lửa Nga

Mỹ liên tiếp bán gói quân sự cho Ukraine

Trong khi Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29.8 phê duyệt việc bán dịch vụ internet vệ tinh Starlink và gói bảo trì hệ thống phòng không Patriot cũng như thiết bị liên quan cho Kyiv. Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho biết 2 thương vụ mới có giá trị lần lượt là 150 triệu USD và 179 triệu USD.

Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc thông báo Washington thông qua quyết định bán tên lửa hành trình ERAM tầm tấn công từ 240 - 450 km và thiết bị liên quan cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD. Với thương vụ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trao cho Ukraine năng lực tấn công sâu hơn nhằm đối phó Nga, theo Fox News dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng hôm 29.8 khẳng định Tổng thống Trump vẫn nỗ lực dàn xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine. Phát biểu trước HĐBA LHQ cùng ngày, Đại diện phái bộ Mỹ tại LHQ John Kelley cho hay việc Nga tiếp tục tấn công rát Ukraine từ ngày 28.8 gây hoài nghi về sự nghiêm túc của Moscow trong việc tìm kiếm hòa bình.

Trong một diễn biến khác, tờ The Telegraph dẫn một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đang đàm phán về việc triển khai nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine, và các đồng minh châu Âu đã thảo luận một số kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.