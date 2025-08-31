Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga tăng tốc tấn công, Mỹ bán vũ khí cho Ukraine

Thụy Miên
Thụy Miên
31/08/2025 05:09 GMT+7

Trong lúc quân đội Nga đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Ukraine, Mỹ vừa trao cho Kyiv năng lực tấn công tầm xa, vừa thuyết phục lãnh đạo Nga - Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Hôm 29.8, TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết quân đội nước này đã tăng tốc độ tiến công tại Ukraine và mở rộng phạm vi kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine.

Nga đạt lợi thế ở Ukraine

Theo Bộ trưởng Belousov, tốc độ tiến quân hiện tại cho phép lực lượng Nga kiểm soát mỗi tháng thêm 600 - 700 km2, tăng gần gấp đôi so với mức 300 - 400 km2 vào đầu năm. Nga trong năm nay cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine. Tổng cộng 146 mục tiêu "đặc biệt quan trọng" trên lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy thông qua 35 đợt tấn công quy mô lớn.

Nga tăng tốc tấn công, Mỹ bán vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine

Ảnh: Reuters

"Kết quả là cơ sở hạ tầng của 62% trong tổng số các công ty then chốt thuộc tổ hợp quân sự - công nghiệp Ukraine đã bị tổn hại", Bộ trưởng Nga cho biết và nhấn mạnh vào những đợt tấn công làm giảm năng lực sản xuất, cũng như các đợt nhằm vào những trung tâm hậu cần và các bãi phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Bên cạnh đó, Nga đang xúc tiến nâng cao năng lực UAV, bao gồm đẩy nhanh công tác đào tạo nhân lực điều khiển UAV. Bộ Quốc phòng Nga cũng ưu tiên cải thiện tốc độ hành quân của lực lượng chiến thuật. "Trong năm nay, 22.725 xe 2 bánh, xe địa hình 4 bánh và xe địa hình hạng nhẹ đã được bàn giao cho quân đội. Đến cuối năm, 12.186 phương tiện sẽ được chuyển giao", ông Belousov nói.

Iskander phản pháo diệt Neptune, UAV Ukraine đuổi tàu tên lửa Nga

Mỹ liên tiếp bán gói quân sự cho Ukraine

Trong khi Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29.8 phê duyệt việc bán dịch vụ internet vệ tinh Starlink và gói bảo trì hệ thống phòng không Patriot cũng như thiết bị liên quan cho Kyiv. Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho biết 2 thương vụ mới có giá trị lần lượt là 150 triệu USD và 179 triệu USD.

Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc thông báo Washington thông qua quyết định bán tên lửa hành trình ERAM tầm tấn công từ 240 - 450 km và thiết bị liên quan cho Ukraine với giá ước tính 825 triệu USD. Với thương vụ này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trao cho Ukraine năng lực tấn công sâu hơn nhằm đối phó Nga, theo Fox News dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng hôm 29.8 khẳng định Tổng thống Trump vẫn nỗ lực dàn xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine. Phát biểu trước HĐBA LHQ cùng ngày, Đại diện phái bộ Mỹ tại LHQ John Kelley cho hay việc Nga tiếp tục tấn công rát Ukraine từ ngày 28.8 gây hoài nghi về sự nghiêm túc của Moscow trong việc tìm kiếm hòa bình.

Trong một diễn biến khác, tờ The Telegraph dẫn một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đang đàm phán về việc triển khai nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine, và các đồng minh châu Âu đã thảo luận một số kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Lãnh đạo Triều Tiên an ủi gia đình binh sĩ tử trận ở Nga

Hôm qua, Hãng thông tấn KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã gặp gỡ thân nhân của những binh sĩ tử trận ở Nga. Nhà lãnh đạo bày tỏ sự đau buồn sâu sắc vì không thể cứu lấy các sinh mạng quý giá của những người lính đã ngã xuống, hy sinh vì danh dự tổ quốc. Theo Chủ tịch Kim, các công trạng anh hùng của những người lính và sĩ quan đã đạt được nhờ vào sức mạnh và lòng dũng cảm mà gia đình đã trao cho họ. Ông hứa sẽ mang đến cuộc sống tươi đẹp cho thân nhân của những người hy sinh vì nước.

Tin liên quan

Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Không dùng quân đội, ông Trump có thể đưa nhà thầu quân sự đến Ukraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đàm phán về việc triển khai nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine, và các đồng minh châu Âu đã thảo luận một số kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine, theo The Telegraph.

Chiến sự Ukraine ngày 1.283: châu Âu tính toán vùng đệm tại Ukraine

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Khám phá thêm chủ đề

bán vũ khí UKRAINE Mỹ Lầu năm góc Nhà Trắng NATO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận