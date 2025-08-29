Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem xuồng tự sát Nga lần đầu đánh tàu quân sự Ukraine
Video Thế giới

La Vi
29/08/2025 12:01 GMT+7

Các xuồng không người lái (UUV) tự sát đã là thứ vũ khí tối thượng giúp Ukraine dù không còn hải quân đúng nghĩa nhưng vẫn có thể phá thế kiểm soát của Hạm đội Biển Đen Nga, gây cho Nga nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, ngày 28.8.2025 đánh dấu đòn đáp trả của Nga.

Bộ Quốc phòng nước này đã công bố cảnh quay từ thiết bị không người lái cho thấy về cuộc tấn công bằng xuồng không người lái (UUV) nhắm vào tàu trinh sát Simferopol của Ukraine.

Đoạn video, được quay bằng camera nhiệt, cho thấy một con tàu ở cửa sông bốc cháy thành quả cầu lửa. Hai tàu khác có thể được nhìn thấy ở gần đó. Theo phía Nga, tàu Ukraine sau đó đã bị đắm.

Cùng ngày, Kyiv đã xác nhận với giới truyền thông rằng tàu chiến này đã bị tấn công.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời một phát ngôn viên của hải quân Ukraine nói: "Các nỗ lực khắc phục hậu quả của cuộc tấn công đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn an toàn, và việc tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn tiếp tục". Người này cho biết ít nhất một thủy thủ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Xuồng không người lái Nga tiêu diệt tàu chiến Ukraine - Ảnh 1.

Một con tàu ở cửa sông bốc cháy thành quả cầu lửa

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo hãng thông tấn TASS dẫn lời các chuyên gia thiết bị không người lái, cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên xuồng không người lái Nga đánh tàu Ukraine thành công.

Nhưng dấu hiệu cho thay đổi này đã xuất hiện từ 1 tháng trước. Hôm 28.7, Nga đã công bố một video về cuộc tập trận "Bão tháng 7", trong đó có hình ảnh một xuồng tự sát của Hạm đội Baltic đánh mục tiêu tàu trên biển.

Diễn biến này cũng gợi nhớ đến những gì đã xảy ra đối với cuộc chiến máy bay không người lái (UAV) trong cuộc xung đột ở Ukraine. Lực lượng Kyiv ban đầu chiếm ưu thế về UAV, gây nhiều khó khăn tổn thất cho quân Nga. Tuy nhiên, lực lượng của Moscow qua thời gian đã nỗ lực giành lại thế cân bằng, và đôi khi còn lấn lướt đối thủ, đặc biệt về các loại UAV dùng cáp quang.

nga UKRAINE xuồng không người lái UUV
