Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết một tay súng đã bắn nhiều phát vào cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy, khiến ông tử vong tại chỗ. Kẻ tấn công đã bỏ chạy và cuộc truy lùng đang diễn ra, Reuters dẫn thông báo cho biết.

Ông Andriy Parubiy phát biểu tại Quốc hội Ukraine vào tháng 5.2019 khi còn là Chủ tịch Quốc hội

ẢNH: REUTERS

Ông Parubiy (54 tuổi) từng là đại biểu quốc hội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine từ tháng 4.2016 đến tháng 8.2019. Ông là một trong những người lãnh đạo các cuộc biểu tình năm 2013-2014 kêu gọi thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

Ông cũng là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine từ tháng 2-8.2014, giai đoạn giao tranh bắt đầu ở miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

"Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết đầu tiên được biết đến của một vụ giết người kinh hoàng ở Lviv. Ông Andriy Parubiy đã bị sát hại", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của ông Parubiy, đồng thời cho biết "tất cả các lực lượng và phương tiện cần thiết đang được huy động để điều tra và truy tìm kẻ giết người".

Thi thể cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy sau vụ nổ súng tại Lviv ngày 30.8 ẢNH: REUTERS

Cảnh sát quốc gia cho hay vụ nổ súng ở Lviv được báo cáo vào khoảng giữa trưa ngày 30.8. Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi cho biết việc tìm ra kẻ giết người và xác định hoàn cảnh của vụ tấn công là vô cùng quan trọng.

"Đây là vấn đề an ninh ở một đất nước đang có chiến tranh, nơi mà, như chúng ta thấy, không có nơi nào hoàn toàn an toàn", ông viết trên Telegram.

Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine không cung cấp thông tin về danh tính hoặc động cơ của hung thủ.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã kêu gọi điều tra nhanh chóng, gọi đây là "một mất mát to lớn" cho đất nước. "Ông luôn là một người yêu nước Ukraine và đã có những đóng góp to lớn cho sự hình thành nhà nước của chúng ta", bà Svyrydenko viết trên X.