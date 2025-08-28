Mỹ dọa trừng phạt cả Nga lẫn Ukraine

Có thể cấm vận cả hai ?

Trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng vào rạng sáng qua (27.8, giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt các lệnh cấm vận và thuế quan đối với cả Nga lẫn Ukraine nếu hai bên không đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột, theo Đài RT. Ông Trump nói rằng hàng ngàn người đang chết mỗi tuần do cuộc xung đột Nga - Ukraine và ông có thể cứu vãn tình trạng này bằng cách áp dụng các lệnh cấm vận hoặc sử dụng một hệ thống thuế quan gây thiệt hại rất lớn cho Nga hay Ukraine.

Ukraine sẽ trang bị tên lửa giá rẻ khi UAV dần thất thế UAV trước Nga

"Đây sẽ không phải là một cuộc chiến tranh thế giới, nhưng sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế, và một cuộc chiến tranh kinh tế sẽ rất tồi tệ. Nó sẽ không tốt cho Nga, và tôi không muốn điều đó. Ông Zelensky cũng không hẳn là chẳng làm gì sai", ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các, theo Reuters. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích ông Zelensky không biết ơn về sự hỗ trợ của Mỹ và xem nhà lãnh đạo Ukraine là một trở ngại cho hòa bình.

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo mới trong lúc ông đang tìm kiếm một cuộc đàm phán song phương giữa hai Tổng thống Putin và Zelensky. Ông Zelensky đã đồng ý về nguyên tắc cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine, nhưng ông Putin thì chưa. Điện Kremlin cho hay hiện tại không có cuộc gặp nào như thế được lên kế hoạch.

Lực lượng Ukraine nã pháo về phía Nga ngày 20.8 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky ngày 26.8 cho hay trong tuần này, Ukraine sẽ liên lạc với những quốc gia có thể cung cấp nơi tổ chức các cuộc đàm phán với Nga, như Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và một số nước châu Âu, theo trang tin The Kyiv Independent. Cũng trong tuần này, các quan chức Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại TP.New York (Mỹ) để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine tiềm năng, theo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ông Witkoff cho biết thêm phía Mỹ đối thoại với phía Nga mỗi ngày, và ông nghĩ rằng Tổng thống Putin muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine.

Quân đội Nga tiến vào Dnipropetrovsk

Tính đến hôm qua cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 1.280 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù Tổng thống Trump đã nỗ lực làm trung gian nhằm kết thúc cuộc xung đột này. Bộ Năng lượng Ukraine hôm qua cáo buộc Nga tấn công cơ sở hạ tầng vận chuyển năng lượng và khí đốt tại 6 khu vực của Ukraine trong đêm 26.8 và rạng sáng 27.8, theo Reuters. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 26 máy bay không người lái của Ukraine tại 5 tỉnh thuộc Nga trong đêm nói trên, theo Hãng tin TASS.

Trước đó vào ngày 26.8, phía Ukraine lần đầu tiên thừa nhận quân đội Nga đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine, theo AFP. "Đúng vậy, họ đã tiến vào, và giao tranh vẫn đang tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại", phát ngôn viên Viktor Tregubov của Nhóm Lực lượng Chiến lược Dnipro (Ukraine) cho hay.

Ukraine lần đầu thừa nhận Nga đã tiến vào Dnipropetrovsk

Trong tuyên bố riêng, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 26.8 bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn các làng Zaporizke và Novogeorgiivka thuộc Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, tổ chức giám sát chiến trường DeepState, vốn có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine, khẳng định Nga đã kiểm soát được 2 ngôi làng đó.

Moscow lần đầu tiên tuyên bố lực lượng Nga tiến vào Dnipropetrovsk trong tháng 7 và kể từ đó, họ tuyên bố đã kiểm soát được một số khu định cư, theo AFP. Dnipropetrovsk không nằm trong số 5 khu vực ở Ukraine bị Moscow tuyên bố là lãnh thổ thuộc Nga, gồm Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia và Crimea.