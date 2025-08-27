Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga - Mỹ thảo luận về thỏa thuận năng lượng khi đàm phán về Ukraine?

Khánh An
Khánh An
27/08/2025 11:17 GMT+7

Giới thạo tin cho hay Mỹ và Nga đã thảo luận các thỏa thuận năng lượng giữa 2 bên, trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine và nới lỏng cấm vận đối với Nga.

Nga và Mỹ thảo luận về thỏa thuận năng lượng khi đàm phán về Ukraine? - Ảnh 1.

Một giàn khoan tại mỏ Chaivo thuộc dự án Sakhalin-1 của Nga

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 26.8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng 8 nhằm hướng tới việc đạt được hòa bình tại Ukraine.

Theo đó, các thỏa thuận này được đưa ra như những ưu đãi nhằm khuyến khích Moscow đồng ý hòa bình ở Ukraine và để Washington nới lỏng các lệnh cấm vận đối với Nga.

Nga đã bị cắt khỏi hầu hết các khoản đầu tư quốc tế vào ngành năng lượng của mình và không thể ký các thỏa thuận lớn do các lệnh cấm vận sau khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2.2022.

Các quan chức đã thảo luận về khả năng Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ tái gia nhập dự án dầu khí Sakhalin-1 của Nga.

Bên cạnh đó, họ cũng đã nêu khả năng Nga mua thiết bị của Mỹ cho các dự án khí hóa lỏng của mình, chẳng hạn như Arctic LNG 2, vốn đang chịu các lệnh cấm vận của phương Tây. Một ý tưởng khác là Mỹ mua các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong chuyến thăm Moscow hôm 6.8 của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên đầu tư Nga Kirill Dmitriev.

Các thỏa thuận này cũng được thảo luận trong Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề cập ngắn gọn tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa ông Trump và ông Putin hôm 15.8.

"Nhà Trắng thực sự muốn tung ra một tiêu đề sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, thông báo về một thỏa thuận đầu tư lớn. Đây là cách ông Trump cảm thấy như mình đã đạt được điều gì đó", theo một nguồn tin.

Bình luận về những thông tin trên, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông tiếp tục làm việc với các quan chức Nga và Ukraine nhằm tổ chức một cuộc gặp song phương để chấm dứt việc giết chóc và kết thúc chiến sự.

Quan chức này cho biết, việc tiếp tục đàm phán các vấn đề này một cách công khai không nằm trong lợi ích quốc gia. Người phát ngôn của ông Dmitriev từ chối bình luận. Exxon Mobil từ chối bình luận, trong khi Rosneft và Novatek chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Khám phá thêm chủ đề

thỏa thuận năng lượng UKRAINE đàm phán putin Trump Exxon Mobil Rosneft
