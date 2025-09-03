Diễn biến mới báo hiệu xung đột Nga - Ukraine còn kéo dài?

Tính đến hôm qua (2.9), cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 1.290 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những nỗ lực nhằm kết thúc cuộc xung đột này.

Diễn biến mới trên thực địa

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố các đơn vị phòng không đã tiêu diệt 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên bầu trời tỉnh Rostov của Nga trong đêm 1.9 và rạng sáng 2.9, theo Hãng tin TASS. Quyền Tỉnh trưởng Yuri Slyusar của tỉnh Rostov cũng đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng 320 người đã được sơ tán khỏi căn hộ của họ trong đêm sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào TP.Rostov-on-Don.

Quân nhân Ukraine thả đạn vào nòng súng cối để khai hỏa gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka tại tỉnh Donetsk ngày 26.8 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 120 trong số 150 UAV do Nga phóng trong đêm 1.9 và rạng sáng 2.9, theo trang The Kyiv Independent. Ngoài ra, giới chức ở 8 tỉnh của Ukraine sáng qua cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó đã khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 29 người bị thương.

Phát ngôn viên Dmytro Zaporozhets của Quân đoàn 11 thuộc Ukraine ngày 1.9 cho rằng Nga sẽ mở các cuộc tấn công mới vào TP.Siversk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine nhằm thiết lập một vị thế vững chắc trong khu vực, theo The Kyiv Independent. "Trên hướng Siversk, kẻ thù sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tấn công bằng thiết bị hạng nặng cho đến khi những cơn mưa mùa thu bắt đầu. Chúng tôi dự đoán sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn khác", ông Zaporozhets cho hay.

Ông Zaporozhets còn dự đoán lực lượng Nga đặt mục tiêu giành được một vị trí gần Siversk trước khi thời tiết thay đổi, cho phép họ chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố này trong mùa đông. Cũng theo ông Zaporozhets, số lượng các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga ở hướng TP.Lyman (thuộc tỉnh Donetsk) đã tăng từ 80-90 lên 200 cuộc/ngày. Ông cho rằng việc tăng cường pháo kích ở phía bắc Siversk đang cho phép lực lượng Nga tiến công bằng cách dùng pháo binh phá hủy các vị trí của Ukraine.

Hòa đàm còn khó

Phát biểu bên lề cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc ngày 1.9, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump về gặp ba bên hoặc song phương với Tổng thống Zelensky. TASS dẫn lời ông Ushakov cho biết thêm xung đột Nga - Ukraine là chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp thượng đỉnh SCO.

Phát biểu tại Diễn đàn Chiến lược Bled diễn ra ở Slovenia từ ngày 1-2.9, Đại diện thường trực Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho rằng thật ngây thơ nếu kỳ vọng sự can thiệp ngoại giao của Washington sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo TASS. Ông Whitaker khẳng định Washington không có bất kỳ ảnh hưởng nào để buộc các bên xung đột chấm dứt ngay lập tức những hành động thù địch. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine, theo ông Whitaker.

Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1.9 thông báo nước này sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến vào ngày 4.9 với khoảng 30 quốc gia để thảo luận về những nỗ lực mới nhất của họ nhằm cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Cuộc họp sắp tới sẽ đánh giá lại kế hoạch gần đây của các nhà lãnh đạo quân đội, đồng thời gửi thông điệp rằng kể từ khi Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin vào ngày 15.8 vẫn chưa có tiến triển nào trong việc tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, theo Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao.