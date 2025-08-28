Thủ đô Ukraine rung chuyển, Crimea hứng đòn tập kích UAV

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 563 trong số 598 UAV và 26 trong số 31 tên lửa được phóng từ phía Nga trong đêm 27.8. Vụ tấn công đã khiến cả Kyiv rung chuyển, gây hư hại nhà cửa, văn phòng và trường học trên khắp thành phố. Một tòa nhà chung cư 5 tầng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, cho biết thành phố đã bị tấn công từ nhiều hướng bằng UAV Geran, UAV mồi bẫy, tên lửa hành trình và tên lửa Kinzhal.

Thông tin về thương vong và thiệt hại vẫn đang được giới chức Ukraine tiếp tục cập nhật. Chính quyền thành phố Kyiv cho hay các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, các lực lượng ứng phó khẩn cấp nỗ lực dập tắt các đám cháy và rà soát đống đổ nát trong các tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công.

Ngoài thủ đô Kyiv, Không quân Ukraine còn báo cáo sự xuất hiện của hàng chục UAV Nga bay theo đàn trên bầu trời các tỉnh miền trung và miền nam, bao gồm Zhytomyr, Odesa, và Mykolaiv. Sau đó, Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng các tên lửa đạn đạo về phía miền trung Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.8 viết trên mạng xã hội X tuyên bố vụ tấn công đã cho thế giới thấy câu trả lời của Nga cho hoạt động ngoại giao hòa bình trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Moscow và Kyiv. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc sau vụ tấn công vào thủ đô Kyiv ngày 28.8.2025 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 28.8 cho biết vụ tấn công cũng đã phá hủy một tòa nhà của phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine. "Điều này không chỉ đòi hỏi sự lên án của EU mà còn của cả thế giới", ông Sybiha nói với The Kyiv Independent.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 28.8 cũng lên án "các cuộc ném bom không ngừng" của Nga vào Kyiv.

Bộ Quốc phòng Nga trong bản cập nhật thông tin sau đó cho hay đã tiến hành tập kích bằng các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao phóng từ trên không, bao gồm tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và UAV, đánh váo các mục tiêu là các tổ hợp công nghiệp - quân sự và căn cứ không quân của Ukraine. Nga không bình luận về các cáo buộc tấn công mục tiêu dân sự, nhưng từ trước đến nay luôn bác bỏ thông tin quân đội nước này tấn công vào dân thường.

Ukraine tấn công lớn vào bán đảo Crimea?

Trong đêm 27.8, Ukraine đã phóng một loạt UAV tấn công vào Crimea, nhắm vào nhiều khu vực khác nhau trên bán đảo này, theo kênh Telegram Crimean Wind.

Phía Ukraine công bố bức ảnh cho thấy một tàu tên lửa nhỏ lớp Buyan-M của Nga bị tấn công ngày 27.8.2025

ẢNH: Tình báo quân sự Ukraine

Người dân địa phương kể lại có một vài vụ nổ tại Sevastopol và Yevpatoria vào khoảng 11 giờ tối 27.8. Hàng chục UAV của Ukraine được cho là tiến về bán đảo này. Các vụ nổ mạnh tiếp tục xảy ra suốt đêm, đặc biệt là gần Lukull, phía bắc Sevastopol.

Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 28.8 cho hay vụ tấn công đã làm hư hại một tàu tên lửa nhỏ lớp Buyan-M mang tên lửa hành trình Kalibr (của Nga) gần Crimea theo The Kyiv Independent.

TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.8 ghi nhận 11 UAV xuất hiện trên bán đảo Crimea đêm 27.8, nhưng không đề cập đến vụ việc tấn công trên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 27.8 tuyên bố đã bắn hạ 2 UAV trên biển Đen và 1 chiếc khác ở bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin quân đội nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Kuibyshev ở tỉnh Samara và nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar (Nga). Thống đốc tỉnh Samara Vyacheslav Fedorishchev xác nhận một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của khu vực.