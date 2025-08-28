Chiến sự Ukraine ngày 1.281: Nga tấn công nhiều tỉnh, khiến 100.000 người mất điện?

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ 74 trong số 95 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 26.8 và rạng sáng 27.8. Không quân Ukraine khẳng định 21 UAV còn lại đã tấn công vào 9 địa điểm khác nhau, theo trang tin The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo phòng không ZU-23 về phía một máy bay không người lái của Nga từ một cánh đồng hoa hướng dương ở tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) ngày 19.7 Ảnh: AFP

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 27.8 cáo buộc các UAV của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng truyền tải năng lượng và khí đốt tại các tỉnh Sumy, Poltava, Donetsk, Chernihiv, Kharkiv và Zaporizhzhia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine nói trên đã khiến hơn 100.000 người ở 3 tỉnh Poltava, Sumy và Chernihiv mất điện.

Ngoài ra, giới chức ở 6 tỉnh của Ukraine, gồm Sumy, Poltava, Donetsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhzhia, sáng 27.8 cáo buộc rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và ít nhất 29 người bị thương. Nga chưa phản ứng về thông tin trên, nhưng luôn bác bỏ các cáo buộc lực lượng nước này tấn công dân thường và mục tiêu dân sự.

Ukraine lần đầu thừa nhận Nga đã tiến vào Dnipropetrovsk

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.8 tuyên bố lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Pervoye Maya thuộc tỉnh Donetsk, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, các nhóm tác chiến của nước này đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.200 quân và lực lượng phòng không Nga đánh chặn 162 UAV và 2 quả bom thông minh của Ukraine.

Cũng trong ngày 27.8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn giữ lập trường rất có trách nhiệm và vì lý do này, quân đội Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự, theo TASS.

Đến tối 27.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố của đối phương.

UAV Ukraine lại tập kích lãnh thổ Nga?

Bộ Quốc phòng Nga sáng 27.8 tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 26 máy bay không người lái của Ukraine trong 5 tỉnh của Nga trong tối 26.8 và rạng sáng 27.8, theo Hãng tin TASS.

"Trong đêm qua, lực lượng phòng không đã chặn và phá hủy 26 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine: 15 chiếc ở tỉnh Rostov, 4 chiếc ở tỉnh Oryol, 3 chiếc ở tỉnh Belgorod, 2 chiếc ở tỉnh Bryansk và 2 chiếc ở tỉnh Kursk", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ukraine sẽ trang bị tên lửa giá rẻ khi UAV dần thất thế UAV trước Nga

Đến chiều 27.8, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh này bằng khoảng 90 UAV trong 24 giờ.

Đến tối 27.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố và cáo buộc trên của phía Nga.

Điện Kremlin phản đối các nước châu Âu đưa quân tới Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.8 tuyên bố Moscow phản đối khả năng các nước châu Âu gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine và phản đối ý tưởng về một cuộc gặp sớm diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo AFP.

"Chúng tôi coi những cuộc thảo luận như thế là tiêu cực", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về quan điểm của Moscow về khả năng thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh mong muốn của Nga ngăn chặn các nước NATO hiện diện quân sự tại Ukraine là một trong những nguyên nhân ban đầu dẫn đến Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Ông Peskov còn nói rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine là "một trong những chủ đề quan trọng nhất" trong các cuộc đàm phán về một giải pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27.8 viết trên mạng xã hội X rằng đã đến lúc tổ chức các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo về những ưu tiên chính và mốc thời gian cho việc đảm bảo an ninh, theo Reuters.

Điện Kremlin cũng tiếp tục bác bỏ ý kiến cho rằng một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể sẽ diễn ra sớm. "Bất kỳ cuộc tiếp xúc cấp cao nào cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để có hiệu quả", ông Peskov nói với các phóng viên.

Cũng theo ông Peskov, các trưởng đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đang "liên lạc" nhưng chưa ấn định ngày giờ cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Đến tối 27.8 chưa có thông tin về phản ứng của NATO cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của ông Peskov.

