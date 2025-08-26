Ukraine nâng cấp loại tên lửa từng đánh chìm soái hạm Nga?

Neptune là tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất do Ukraine sản xuất, ban đầu có tầm bắn tối đa 300 km, từng được sử dụng để đánh chìm soái hạm Moskva của Nga trên biển Đen vào tháng 4.2022, theo trang tin The Kyiv Independent.

Hình ảnh về tên lửa nâng cấp này đã xuất hiện trong một video được cổng thông tin vũ khí nhà nước Zbroya đăng tải trên Instagram vào ngày 24.8.

Hình ảnh được cho là phiên bản cải tiến tầm xa của tên lửa hành trình Neptune, được đặt tên là "Long Neptune" Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

Theo Defense Express, tên lửa mới có thể là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa chống hạm Neptune, được gọi một cách không chính thức là "Long Neptune", chiều dài ước tính có thể hơn 6 m, về tổng thể là dài hơn và to hơn phiên bản đầu tiên.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ Fabian Hoffmann tại Đại học Oslo (Na Uy), chuyên gia về công nghệ tên lửa, nâng cấp chính cho phiên bản mới nhất rất có thể là hệ thống dẫn đường. Phiên bản chống hạm ban đầu dựa vào hệ thống dẫn đường radar, nhưng hệ thống này giảm hiệu quả khi tấn công mục tiêu trên đất liền khi có nhiều yếu tố gây nhiễu tín hiệu radar. Ông Hoffmann phỏng đoán Long Neptune có thể được trang bị đầu dò ảnh hồng ngoại hoặc đầu dò quang ảnh.

Vào tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tên lửa đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm thành công và đã được sử dụng trong chiến đấu.

Trang tin Ukrainska Pravda dẫn một số nguồn tin cho hay tên lửa Long Neptune đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar của Nga vào ngày 14.3.

Tuy nhiên, một diễn biến gần đây khác có thể khiến Long Neptune trở nên hơi lạc hậu, theo The Kyiv Independent. Ukraine đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa Flamingo do nước này tự sản xuất vào mùa đông năm nay. Tên lửa này được cho là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg, lớn hơn nhiều so với đầu đạn 150 kg của Long Neptune.

Ukraine đưa tên lửa hành trình mới tầm tấn công 3.000 km vào sản xuất hàng loạt

"Nếu nhà sản xuất có thể tung ra tên lửa này với số lượng lớn, chứ không chỉ là chiêu trò tiếp thị... thì tầm quan trọng của một tên lửa hành trình Neptune hiện đại hóa sẽ giảm đi đáng kể", ông Hoffman bình luận.

Ukraine tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí nội địa. Tổng thống Zelensky ngày 16.4 cho hay hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến hiện được sản xuất tại Ukraine, trong đó có hơn 95% máy bay không người lái (UAV) được sử dụng trên chiến trường. Ông Zelensky cũng tiết lộ rằng Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác là tên lửa-máy bay không người lái lai Palianytsia.

Đến tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này tự sản xuất đã hoàn thành thành công thử nghiệm chiến đấu và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.