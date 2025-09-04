Các vũ khí đáng chú ý trong duyệt binh ở Trung Quốc

Trung Quốc ngày 3.9 đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn trên Đại lộ Trường An ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh, giới thiệu những vũ khí mới nhất và tiên tiến nhất của nước này để kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II.

Đây là cuộc duyệt binh lớn thứ ba tại Quảng trường Thiên An Môn mà Chủ tịch Tập Cận Bình theo dõi với tư cách là chủ tịch nước.

Chúng ta hãy cùng điểm qua những loại vũ khí, trang bị quân sự nổi bật trong lễ duyệt binh - diễu binh này.

Xe tăng 99B

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B là biến thể mới nhất của xe tăng thế hệ thứ ba của Trung Quốc, dòng Type 99.

Phiên bản 99A nặng 55 tấn và sử dụng pháo cỡ nòng 125mm. Xe cũng được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động, bao gồm laser phòng thủ để nhắm mục tiêu vào cả xe mặt đất và trực thăng.

Vào tháng 9.2024, đã xuất hiện hình ảnh biến thể Type 99B với hai bệ phóng đạn APS và bốn radar điều khiển hỏa lực, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa, bao gồm cả máy bay không người lái.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS ‘của Trung Quốc’

PHL-16, còn được gọi là PCL-191, là một hệ thống phóng tên lửa đa nòng. Đây được xem là câu trả lời của Trung Quốc cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất mà Đài Loan đã triển khai. PHL-16 được cho là đóng một vai trò quan trọng trong các tình huống bất ngờ tiềm tàng ở eo biển Đài Loan nhờ khả năng tấn công tầm xa.

‘Sát thủ tàu sân bay’ và các tên lửa khác

Tên lửa YJ-15 mới được công bố là loại tên lửa chống hạm được cho là sử dụng động cơ phản lực ramjet. Nó được thiết kế dành cho các nhiệm vụ tốc độ cao nhằm cung cấp khả năng tấn công nhanh chóng vào tàu địch.

Lần đầu tiên xuất hiện trong lễ duyệt binh là YJ-19, một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh sử dụng động cơ scramjet. Dù chưa có nhiều thông tin về loại tên lửa này, nhưng giới quan sát tin rằng đây là một vũ khí siêu thanh, có thể là một phương tiện lướt.

Tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-20 cũng ra mắt. Tên lửa này có thể tấn công chính xác vào các tàu chiến mặt nước cỡ lớn trong khi vẫn có thể cơ động trên không để tránh bị đánh chặn. Đây là một hệ thống tên lửa lai độc đáo, được cho là kết hợp tốc độ của tên lửa đạn đạo với khả năng cơ động khí động học của tên lửa hành trình. Nó được cho là một loại “sát thủ diệt tàu sân bay” mới, được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên biển và trên bộ.

Hệ thống phòng không HQ-11

Xuất hiện trong lễ diễu binh có HQ-11, một hệ thống phòng không di động tầm ngắn đến tầm trung. Còn được biết đến với tên gọi xuất khẩu là FM-3000, tổ hợp này được thiết kế để phòng thủ điểm cuối, kết hợp một tổ hợp tên lửa phóng thẳng đứng LD-3000 với một hệ thống vũ khí tầm gần. Nó có tầm bắn 30km đối với mục tiêu máy bay và 20km đối với tên lửa.

Tên lửa HQ-29

Một hệ thống chống tên lửa đạn đạo mới được tiết lộ khác cũng tham gia diễu binh là HQ-29. Đây được cho là một tên lửa đánh chặn tầm cao, được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa hành trình, khi tên lửa đối phương di chuyển ra ngoài khí quyển Trái Đất, và cũng để chống lại các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất thấp.

Vai trò của nó tương tự như tên lửa đánh chặn SM-3 của Hải quân Mỹ. Đây là một phần quan trọng trong việc mở rộng năng lực phòng thủ tên lửa và chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực của Trung Quốc.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000

Mặc dù có rất ít thông tin được công bố, tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được công bố vào tháng 10 năm 2019, với tầm bắn vài ngàn km, nằm giữa tầm bắn của tên lửa đạn đạo tầm trung và liên lục địa, khiến nó phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược tầm xa.

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D

Lực lượng Tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa tiết lộ tên lửa DF-26D mới, một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Nó có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, và được cho là có tầm bắn lên tới 5.000km.

Tên lửa này được mệnh danh là “Sát thủ Guam” vì có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam, vốn có thể đóng vai trò then chốt trong xung đột eo biển Đài Loan. DF-26D được coi là một tên lửa đạn đạo chống hạm, có thể được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tài sản hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Hệ thống không người lái

Lần đầu tiên cả Lục quân và Hải quân Trung Quốc đều trình diễn các hệ thống không người lái.

Nhóm tác chiến không người lái trưng bày UAV trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 3.9.2025 ẢNH: REUTERS

Các hệ thống không người lái của Lục quân bao gồm các phương tiện trinh sát - tấn công và tấn công có khả năng thực hiện “nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau”, cùng với các phương tiện không người lái để rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ và dọn đường. Các phương tiện hỗ trợ không người lái có thể vận chuyển đạn dược và sơ tán thương binh.

Các hệ thống hải quân được trưng bày bao gồm tàu ngầm không người lái mới, tàu mặt nước không người lái và hệ thống rải mìn không người lái.

Tên lửa DF-5C mới

Tên lửa DF-5C là phiên bản này mới được công bố gần đây và là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 đặt trong hầm phóng, với tầm bắn hơn 13.000km. DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn tái nhập độc lập có thể nhắm mục tiêu độc lập.

Tiêm kích J-20S hai chỗ ngồi

Các biến thể mới nhất của J-20 đã xuất hiện. Đó là phiên bản J-20S hai chỗ ngồi, có thể được sử dụng để điều khiển máy bay không người lái chiến đấu, và phiên bản J-20A với động cơ cải tiến.

Ngoài ra còn có J-35A, phiên bản không quân của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Trung Quốc, cũng như phiên bản J-35 cho hải quân. Khoang vũ khí bên trong của máy bay có thể chứa sáu tên lửa không đối không, trong khi tải trọng lên tới 8 tấn.

Máy bay ném bom tầm xa H-6J

Được trưng bày là H-6J mới, một biến thể hải quân hiện đại của máy bay ném bom tầm xa H-6, được cải tiến từ biến thể H-6K để sử dụng cho lực lượng tấn công trên biển của Không quân Hải quân PLA, được thiết kế để thay thế mẫu H-6G cũ hơn. H-6J có khung máy bay mới với động cơ và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, đồng thời được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-12.

Tên lửa hạt nhân ‘át chủ bài chiến lược’

Tên lửa hạt nhân phóng từ trên không đầu tiên của PLA, JL-1, đã được công bố trên một chiếc xe tải quân sự. Mẫu máy bay này nhỏ hơn đáng kể so với tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3, hiện đang được trưng bày.

Đài Truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) cho biết hai tên lửa này, cùng với DF-61 và DF-31, đại diện cho “màn trình diễn tập trung đầu tiên” của “lực lượng hạt nhân chiến lược bộ ba trên bộ, trên biển và trên không” của PLA, tạo thành “át chủ bài chiến lược để bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ phẩm giá quốc gia”.