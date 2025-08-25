Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thái Lan mua 4 máy bay chiến đấu Saab Gripen của Thụy Điển

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/08/2025 23:23 GMT+7

Thụy Điển cho biết họ đã ký một thỏa thuận bán 4 máy bay chiến đấu Gripen do Tập đoàn Saab sản xuất cho Thái Lan.

Reuters dẫn lời ông Mikael Granholm, Tổng giám đốc Cục Quản lý trang thiết bị quốc phòng Thụy Điển (FMV), ngày 25.8 cho biết thỏa thuận này "tăng cường các cơ hội phát triển lâu dài cho máy bay chiến đấu của Thụy Điển".

Thái Lan mua 4 máy bay chiến đấu Saab Gripen của Thụy Điển - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của không quân Thụy Điển

ẢNH: REUTERS

"Thỏa thuận với Thái Lan là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của Thụy Điển và ngành công nghiệp quốc phòng Thụy Điển. Việc xuất khẩu máy bay Gripen cho thấy sự đổi mới và công nghệ của Thụy Điển xây dựng nên sự hợp tác lâu dài và bền vững. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả Thụy Điển và Thái Lan trong nhiều năm tới", theo Văn phòng chính phủ Thụy Điển ngày 25.8.

Trong một tuyên bố riêng, Tập đoàn Saab cho biết giá trị của đơn đặt hàng khoảng 5,3 tỉ crown (556 triệu USD), bao gồm 3 máy bay phản lực Gripen E và một máy bay Gripen F, cùng với thiết bị, hỗ trợ và đào tạo. Quá trình chuyển giao sẽ diễn ra trong giai đoạn 2025 - 2030.

Trước đó, Lực lượng không quân Thái Lan hôm 5.8 thông báo nước này đã chấp thuận mua 4 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) cho hay thỏa thuận mua máy bay Gripen đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa phi đội không quân của Thái Lan, nhằm thay thế phi đội F-16 đã phục vụ hơn 37 năm.

Theo RTAF, mặc dù tổng số lượng máy bay có thể giảm, nhưng hệ thống điện tử hàng không, tác chiến điện tử và khả năng tập trung vào mạng lưới tiên tiến của Gripen sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động thực địa. Việc mua sắm quốc phòng đã được nội các Thái Lan phê duyệt và là một bước đi quan trọng trong việc củng cố năng lực phòng không của nước này.

Thụy Điển và Thái Lan đã có sự hợp tác lâu dài về phòng không. Trước đây, Thái Lan đã mua 12 máy bay quân sự Gripen dòng C/D từ Thụy Điển. Thái Lan hiện đã có một phi đội máy bay chiến đấu Gripen C/D.

