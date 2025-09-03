Xe địa hình Trung Quốc Zontes 703F có camera hành trình về Việt Nam, giá 168 triệu

Xe có chiều dài 2.355 mm, rộng 940 mm, cao 1.395 mm, chiều cao yên 845 mm, khoảng sáng gầm 205 mm và trọng lượng 241 kg. So với CFMoto 700MT có chiều cao yên chỉ 804 mm, 703F kén người lái hơn. Trải nghiệm thực tế, 703F yêu cầu người lái cao từ 1,7m trở lên hoặc ít nhất là phải có kinh nghiệm sử dụng mô tô phân khối lớn mới có thể điều khiển mẫu xe này một cách dễ dàng