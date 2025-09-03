Xe địa hình Trung Quốc Zontes 703F có camera hành trình về Việt Nam, giá 168 triệu

Bên cạnh
Zontes 368G, một nhà phân phối mô tô tại TP.HCM mới đây còn giới thiệu thêm mẫu mô tô địa hình đến từ Trung Quốc khác, có tên gọi Zontes 703F. Mẫu xe này định vị ở phân khúc adventure tầm trung, cạnh tranh trực tiếp với CFMoto 700MT, cũng vừa được phân phối tại Việt Nam cách đây không lâu. Zontes 703F gây ấn tượng ngay từ ngoại hình hầm hố, dáng cao bệ vệ quen thuộc của những mẫu mô tô adventure. Trong đó, đáng chú ý là phần đầu xe với tạo hình tương đối cầu kỳ đi kèm hệ thống đèn chiếu sáng thiết kế lạ mắt. Trong đó, đèn định vị được viền bên ngoài phần mặt nạ nối liền với kính chắn gió
Xe có chiều dài 2.355 mm, rộng 940 mm, cao 1.395 mm, chiều cao yên 845 mm, khoảng sáng gầm 205 mm và trọng lượng 241 kg. So với CFMoto 700MT có chiều cao yên chỉ 804 mm, 703F kén người lái hơn. Trải nghiệm thực tế, 703F yêu cầu người lái cao từ 1,7m trở lên hoặc ít nhất là phải có kinh nghiệm sử dụng
mô tô phân khối lớn mới có thể điều khiển mẫu xe này một cách dễ dàng
Bù lại, yên xe cao kết hợp với khoảng sáng gầm hơn 200 mm của 703F sẽ giúp mang đến cho người lái tư thế ngồi thoáng, tầm quan sát rộng, phù hợp cho các chuyến đi đường dài hoặc địa hình phức tạp
Dàn chân của xe được đầu tư với phuộc trước upside-down Marzocchi của Ý, phuộc sau monoshock multi-link, bộ bánh căm 21 inch ở phía trước và 18 inch ở phía sau. Bộ lốp Michelin adventure không săm là trang bị tiêu chuẩn trên Zontes 703F
Để kìm hãm sức mạnh gần 100 mã lực, 703F được trang bị bộ phanh đĩa đôi cho bánh trước, đi kèm công nghệ
ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS
Tương tự 368G, Zontes 703F được trang bị sẵn khá nhiều chi tiết để đi địa hình như khung bảo vệ phía trước, ốp bảo vệ động cơ, đèn LED trợ sáng và bộ giá lắp thùng phía sau
Không chỉ mạnh hơn, Zontes 703F còn hấp dẫn nhờ loạt công nghệ "full option". Xe có màn hình TFT 6,75 inch độ phân giải Full HD với khả năng kết nối điện thoại, kính chắn gió chỉnh điện, hệ thống
camera hành trình kép trước/sau độ phân giải 1080P cùng dung lượng 128 GB
Zontes 703F sử dụng máy ba xy-lanh dung tích 699cc, đạt công suất gần 96 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 76 Nm tại 7.500 vòng/phút. Trong khi đó, đối thủ CFMoto 700MT chỉ dùng động cơ hai xy-lanh dung tích 693cc cho ra công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm. Như vậy, so với đối thủ, Zontes 703F tỏ ra vượt trội về sức mạnh
Để hỗ trợ vận hành, 703F cũng được trang bị hệ thống sang số nhanh Quick-shift, nồi chống trượt Slipper Clutch và 2 chế độ lái Comfort và Sport, mang lại trải nghiệm lái đa dạng hơn. Thậm chí, mẫu
adventure này còn có tay lái sưởi và hệ thống khóa thông minh, những tiện ích vốn thường chỉ thấy trên các mẫu xe cao cấp từ châu Âu
Zontes 703F đang được phân phối với giá 168 triệu đồng, cao hơn so với đối thủ CFMoto 700MT (160 triệu đồng). Nếu so với các mẫu xe khác trong phân khúc như
Yamaha Tenere 700 (369 triệu đồng) hay Triumph Tiger Sport 660 (299,9 triệu đồng), 703F vẫn là mẫu xe có giá "hời"
Lợi thế về sức mạnh, trang bị và giá bán là quá rõ ràng. Tuy nhiên, Zontes 703F vẫn phải đối diện với rào cản cố hữu tại thị trường Việt Nam là yếu tố thương hiệu và xuất xứ. Người dùng Việt vốn dè dặt về độ bền, chất lượng hoàn thiện và dịch vụ hậu mãi, nhất là khi nhiều hãng
mô tô Trung Quốc trước đây không duy trì được hoạt động lâu dài tại thị trường Việt Nam
Dù vậy, mẫu adventure mạnh gần 100 mã lực với loạt công nghệ hiện đại đi kèm mức giá dễ chịu sẽ là lựa chọn khả dĩ cho những
biker muốn trải nghiệm phiêu lưu theo cách trọn vẹn mà không cần chi quá nhiều tiền như xe Nhật hay xe châu Âu
