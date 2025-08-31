Xe tay ga Trung Quốc Zontes 368G giá 138 triệu đồng, cạnh tranh Honda ADV 350

Trong bối cảnh thị trường mô tô phân khối lớn Việt Nam đang khá ảm đạm bởi sự “rút lui” của nhiều tên tuổi như KTM hay Ducati, phân khúc maxi-scooter dưới 400cc nổi lên như một "điểm nóng". Sự xuất hiện của mẫu mô tô Trung Quốc Zontes 368G với loạt tiện ích hiện đại đang khiến cuộc đua vốn đã khốc liệt (với những cái tên như Honda ADV 350, Yamaha Xmax, Honda SH 350i hay Vespa GTS Super Tech 300) nay càng gay gắt hơn.

Zontes 368G là mẫu maxi-scooter mới nhất gia nhập thị trường mô tô phân khối lớn, gia tăng sức ép lên Honda ADV 350 và Yamaha Xmax ẢNH: NGUYỄN DUY

Zontes không phải là cái tên quá xa lạ tại Việt Nam. Trước đó, thương hiệu này đã ra mắt một số dòng mô tô 350cc như 350D, 350V1 hay 350R1. Điểm nhấn trên các mẫu xe này nằm ở mức giá thấp hơn các đối thủ trong phân khúc nhưng sở hữu nhiều trang bị, công nghệ. Tuy nhiên, xuất xứ Trung Quốc đang ít nhiều khiến Zontes gặp khó trước các đối thủ Nhật hay châu Âu.

Quay trở lại với Zontes 368G, đây là mẫu tay ga phân khối lớn thuộc nhóm mô tô touring có thiết kế trường dáng quen thuộc, tương tự Honda ADV 350 hay Yamaha XMax. Với yên trước vát thấp kết hợp cùng ghi đông đặt cao giúp giữ dáng ngồi thẳng lưng, tay không phải với quá xa hay gập khuỷu nhiều, nhờ đó giảm mỏi vai và cổ khi chạy đường dài.

Zontes 368G sở hữu diện mạo hầm hố, cá tính ẢNH: NGUYỄN DUY

Là mẫu xe đến từ Trung Quốc nên Zontes 368G sở hữu gần như đầy đủ trang bị cần thiết cho mẫu xe tay ga dưới 400cc. Dàn trang bị trên mẫu xe này gồm: đèn LED dạng thấu kính, kính chắn gió có thể điều chỉnh, đồng hồ TFT 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, bluetooth, theo dõi áp suất lốp và sưởi tay lái.

Điểm nhấn của Zontes 368G là bộ camera hành trình trước/sau - tính năng gần như chưa từng xuất hiện trên xe mô tô hay maxi-scooter bán tại Việt Nam. Hệ thống này dùng cảm biến Sony, ghi hình chất lượng Full HD, góc rộng 140 độ và dung lượng lưu trữ 128 GB, giúp người lái vừa đảm bảo an toàn vừa thuận tiện khi cần trích xuất dữ liệu hành trình.

Bộ camera hành trình trước sau là trang bị đáng chú ý nhất trên 368G, có thể xem lại trên bảng đồng hồ của xe ẢNH: NGUYỄN DUY

Ngoài ra, xe còn có phanh ABS 2 kênh, kẹp phanh hướng tâm 4 piston, hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control. Giảm xóc trước của xe là dạng hành trình ngược trong khi phuộc sau đi kèm bình dầu phụ có thể điều chỉnh.

Ngoài đi đường trường, Zontes cũng hướng 368G đến nhóm khách hàng thích đi địa hình khi trang bị sẵn bộ bánh căm, bảo vệ tay lái, khung bảo vệ thân xe và cặp đèn LED trợ sáng.

Zontes 368G sử dụng khối động cơ SOHC xi-lanh đơn, dung tích 368cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 38,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm. Xét về thông số, mẫu xe của Zontes mạnh hơn đáng kể so với 2 đối thủ Honda ADV 350 và Yamaha Xmax có công suất chưa đến 30 mã lực. Zontes 368G có 2 chế độ lái Eco và Sport, mang đến cho người lái trải nghiệm riêng biệt. Theo nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là 3,2 lít/100 km.

Zontes 368G có công suất ấn tượng hơn ADV 350 và Xmax nhưng mức tiêu hao nhiên liệu ở mức vừa phải ẢNH: NGUYỄN DUY

Hiện tại, Zontes 368G được phân phối với mức giá 138 triệu đồng, trở thành mẫu xe có giá thấp nhất trong phân khúc. Bởi Yamaha Xmax đang được niêm yết ở mức khoảng 140 triệu đồng, còn Honda ADV 350 do các đại lý nhập khẩu tư nhân phân phối có giá dao động từ 200 - 300 triệu đồng.

Dù là mẫu xe “tiền ít thịt nhiều”, Zontes 368G vẫn khó tránh được rào cản tâm lý của người tiêu dùng khi có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong khi Honda, Yamaha đã khẳng định uy tín tại Việt Nam, Zontes cần thêm thời gian để chứng minh độ bền bỉ, chất lượng lắp ráp và dịch vụ hậu mãi. Đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định liệu 368G có thực sự bứt phá trong phân khúc maxi-scooter hay chỉ dừng lại ở lựa chọn mang tính trải nghiệm cho những người thích công nghệ và sự mới lạ.