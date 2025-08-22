Xe 'độc' Honda Civic Type R ế khách, vì đâu nên nỗi?

"Xe đua đường phố", "xe thể thao phổ thông"... rất nhiều cái tên mỹ miều được giới chơi xe đặt cho Honda Civic Type R nhằm nhấn mạnh hiệu năng của mẫu xe này. Ở các thế hệ sản phẩm trước, khách Việt gu độc muốn sở hữu Civic Type R phải mua thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân với giá khá cao và số lượng không nhiều.

Doanh số Honda Civic Type R giảm dần theo từng năm ẢNH: TN

Đến thế hệ sản phẩm mới nhất (thế hệ 7), Honda mới quyết định phân phối Civic Type R cho thị trường Việt vào tháng 10.2022, với mức giá niêm yết ban đầu 2,399 tỉ đồng. Ban đầu, mẫu xe này khiến giới mộ điệu hứng thú vì được phân phối chính hãng, giá "mềm" hơn so với xe nhập tư nhân trước đây.

Hơn nữa, Civic Type R thế hệ 7 có thể sẽ là sản phẩm cuối cùng còn sử dụng động cơ đốt trong thuần túy, mang lại những cảm xúc chân thật nhất với những người đam mê tốc độ. Theo kỷ nguyên điện khí hoá, có thể sản phẩm thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị hệ động lực hybrid nhằm đi theo xu hướng thị trường.

Do đó, giai đoạn đầu mẫu xe này khá hút khách. Theo số liệu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Honda bán được 19 chiếc Civic Type R trong năm 2023. Tuy nhiên, qua năm 2024, doanh số sụt giảm xuống chỉ còn 11 chiếc và đến hết tháng 7.2025, Honda chỉ bán được duy nhất 1 chiếc Civic Type R, bàn giao vào tháng 5.

Honda Civic Type R ế ẩm, vì đâu nên nỗi?

Từ thời điểm phân phối chính hãng, Honda Việt Nam vốn không kỳ vọng quá nhiều về doanh số Civic Type R. Đây là dòng xe mang tính biểu tượng trong phân khúc hatchback hiệu năng cao, hướng đến nhóm khách hàng đam mê tốc độ, cá tính riêng biệt và muốn sở hữu một mẫu xe "độc".

Honda Civic Type R sử dụng hộp số sàn thay vì hộp số CVT như bản thường ẢNH: TN

Việc phân phối Civic Type R tại thị trường Việt Nam chủ yếu nhằm mở rộng dải sản phẩm của Honda đến tay khách hàng, đồng thời tạo dấu ấn thương hiệu trong phân khúc xe thể thao, thay vì chỉ bán đại trà các mẫu sedan, MPV, SUV phổ thông.

Một trong những rào cản lớn khiến Civic Type R kén khách nằm ở giá bán. Khi tung ra thị trường vào tháng 10.2022, mẫu xe này đã giá niêm yết 2,399 tỉ đồng - cao hơn 350 triệu đồng so với đối thủ Subaru WRX cùng thời điểm.

Đến tháng 1.2025, giá bán của Civic Type R bất ngờ tăng thêm 600 triệu đồng, nâng chi phí sở hữu lên gần 3 tỉ đồng. Trong khi đó, giá bán của Subaru WRX lại được điều chỉnh theo hướng ngược lại, khởi điểm chỉ còn 1,699 tỉ đồng cho bản số sàn và 1,799 tỉ đồng cho bản số tự động (CVT). Mức chênh lệch từ 1,2 - 1,3 tỉ đồng khiến Civic Type R khó tiếp cận khách hàng hơn so với WRX dù cùng nhắm đến nhóm khách hàng ưu tiên cảm giác lái và khả năng vận hành.

Giá Civic Type R một phần là rào cản, khiến doanh số sụt giảm ẢNH: TN

Ngoài yếu tố giá, nguồn cung hạn chế cũng là một phần nguyên nhân khiến doanh số Civic Type R không bứt phá. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, không có sẵn tại các đại lý. Khách hàng có nhu cầu mua thường phải đặt hàng trước, đợi xe chuyển về Việt Nam từ nhà máy. Quá trình này có thể mất nhiều tháng và doanh số của mẫu xe này chỉ được tính khi bàn giao đến tay người dùng.



