Hệ thống hybrid 'phức tạp' trên Honda Civic tại Việt Nam

Mẫu xe Honda Civic e:HEV tại Việt Nam trang bị hai động cơ điện, trong đó một động cơ chịu trách nhiệm thu hồi năng lượng và truyền động, có công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm. Động cơ này hoạt động độc lập ở tốc độ chậm, cho phép xe di chuyển bằng điện năng, bất kể động cơ đốt trong có hoạt động hay không, miễn là tốc độ dưới khoảng 100 km/giờ.

Honda Civic e:HEV có cấu tạo động cơ hybrid khá phức tạp

Động cơ điện thứ hai đóng vai trò làm máy phát điện, cung cấp nguồn điện cho động cơ truyền động. Nếu dư thừa, nguồn điện này sẽ được chuyển vào bộ pin dự trữ. Khi tăng tốc, sự kết hợp giữa hai động cơ diễn ra một cách êm ái, khiến người lái khó nhận ra được nguồn sức mạnh đang được truyền đến bánh xe.

Mẫu xe sedan này còn sử dụng động cơ xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên với chu trình Atkinson, thiên về tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ, mặc dù công suất thấp hơn. Động cơ hoạt động lý tưởng ở khoảng 2.000 vòng/phút và sẽ cung cấp lực kéo đi cùng với động cơ điện khi xe đạt tốc độ trên 100 km/giờ. Ngoài ra, động cơ này còn đóng vai trò máy phát điện để sạc lại pin.

Honda Civic sử dụng tới 2 mô-tơ điện cho cấu hình hybrid

Đặc biệt, hệ thống hộp số kêu gọi là e-CVT thực tế không sử dụng hộp số CVT truyền thống với các cấp số. Thay vào đó, chỉ có một bộ côn gọi là "Lock-up Clutch". Khi xe chạy ở tốc độ cao, bộ côn này kết nối động cơ với bánh xe với một tỉ số truyền duy nhất, tương đương với số cao nhất trên xe số sàn (tỉ số truyền khoảng 0,8).

Hệ thống phanh của xe được cải thiện nhờ khả năng thu hồi năng lượng từ động cơ điện, giúp việc phanh trở nên hiệu quả hơn so với các thế hệ Honda Civic với động cơ đốt trong truyền thống. Điều này là do động cơ điện can thiệp lực phanh trước khi hệ thống ABS được kích hoạt, mang lại hiệu quả tối ưu hơn.

Honda Civic RS Hybrid có giá xấp xỉ 1 tỉ đồng tại Việt Nam

Tóm lại, hệ thống động cơ của Honda e:HEV kết hợp giữa hai động cơ điện với động cơ xăng thông qua một bộ côn, loại bỏ hoàn toàn các hệ thống truyền động phức tạp của hộp số CVT truyền thống.

Tuy nhiên, nhiều người dùng lo ngại với hệ thống kết hợp tương đối nhiều chi tiết như vậy sẽ khiến hệ thống hybrid mới mẻ này của Honda Civic kém bền bỉ theo thời gian, cũng như các chi phí bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa sẽ tốn kém hơn so với cấu hình hybrid truyền thống.