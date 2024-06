Honda Civic đã qua sử dụng 7 năm giá ngang xe mới Hyundai Accent bản số sàn

Honda Civic đã bước sang thế hệ mới nhưng với những khách hàng chuộng phong cách thể thao, những mẫu xe cũ thế hệ trước đó vẫn có sức hút nhất định. Hiện tại với chi phí hơn 500 triệu đồng, ngang ngửa giá lăn bánh Hyundai Accent số sàn đời mới nhất, người dùng đã có thể mua được xe Civic 2017 phiên bản cao cấp nhất với động cơ 1.5 tăng áp và kích thước xe lớn hơn, không gian nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi.



Honda Civic 2017 vẫn mang dáng dấp thể thao hút mắt người trẻ

Các đối thủ ở cùng phân khúc và cùng đời 2017, đa số vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên với dung tích 1.5 - 2.0 lít, công suất chỉ dao động 128 - 154 mã lực. Trong khi, Honda Civic là một trong số ít mẫu xe được trang bị động cơ tăng áp 1.5 VTEC Turbo, có công suất 170 mã lực và mô-men xoắn lên tới 220 Nm.

Nhờ vậy, động cơ này mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn hẳn đối thủ, khả năng tăng tốc nhanh, từ 0 - 100 km/giờ trong 8,3 giây theo công bố của nhà sản xuất. Khả năng tăng tốc của các đối thủ còn lại đều ở trên con số này.

Đây là một trong những thế hệ xe thành công của Honda Civic

Tại Việt Nam, nhiều người dùng xe Honda Civic và Ford Focus đều công nhận, Civic là một trong hai chiếc xe mang đến cảm giác lái tốt nhất bên cạnh mẫu Ford Focus hiện đã bị khai tử. Hộp số vô cấp CVT hạn chế tối đa độ trễ, khác biệt hẳn so với hộp số CVT có trên Toyota Corolla Altis

Honda Civic 2017 sở hữu kích thước tổng thể 4.630 x 1.798 x 1.415 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với phiên bản tiền nhiệm, kích thước của Civic 2017 đều được mở rộng lên đáng kể, nhờ đó xe đã có một chỗ để chân rộng rãi ở hàng ghế sau.

Honda Civic 2017 thường được chủ xe nâng cấp và cá nhân hóa nhiều trang bị

Không gian duỗi chân cho hành khách phía sau của Honda Civic lớn hơn đáng kể so với Mazda3, Hyundai Elantra hay Kia Cerato nhưng vẫn kém chút ít ở không gian phần đầu so với Toyota Corolla Altis do thiết kế trần xe dốc nhiều về phía sau.

Về cơ bản, những xe sedan nằm ở phân khúc C đều không thể đòi hỏi quá tốt ở khả năng cách âm. Tuy nhiên, Honda Civic vẫn bị đánh giá kém ở phần này, chủ yếu là tiếng ồn lốp và tiếng gió. Thực tế, tiếng ồn từ mặt đường và gió lọt vào bên trong lớn dường như là "đặc sản" không chỉ của mẫu Civic nói riêng mà là nhược điểm xuất hiện trên hầu hết các dòng xe ô tô Honda nói chung.

Bản cao cấp nhất của Honda Civic 2017 được trang bị động cơ 1.5L tăng áp

Nếu người dùng chuộng phong cách thể thao và muốn một chiếc xe rộng rãi hơn Hyundai Accent mới nhưng vẫn đảm bảo chi phí hơn 500 triệu đồng, Honda Civic 2017 là một trong những chiếc xe cũ chất lượng.