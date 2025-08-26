Xe hiếm Honda CB1300SF SP Final Edition về Việt Nam, chưa nóng máy đã có chủ

Bắt đầu được Honda triển khai từ năm 1992 với sự ra đời của chiếc CB1000 Super Four, dự án "Project Big 1" được các tín đồ đam mê mô tô trên thế giới đón nhận với những mẫu xe đậm chất cơ khí, mạnh mẽ, bền bỉ cùng kiểu dáng trường tồn với thời gian như Honda CB1300SF SP. Nếu như Honda Super Cub 50 đã viết lên lịch sử của một trong những dòng xe máy số bán chạy nhất của Honda trên thế giới, CB1300SF SP cũng không hề kém cạnh khi là dòng "xế nổ" đại diện cho triết lý "Số 1 về sức mạnh, diện mạo và trải nghiệm lái" của Honda. Thậm chí, còn được xem như một trong những trang sử vẻ vang nhất trong hành trình phát triển mô tô hai bánh của Honda