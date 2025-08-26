Xe hiếm Honda CB1300SF SP Final Edition về Việt Nam, chưa nóng máy đã có chủ

"Cơn bão" điện khí hóa diễn ra mạnh mẽ trong ngành ô tô xe máy kéo theo những quy định ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn khí thải đang khiến một số dòng xe vốn được xem là biểu tượng, huyền thoại của ngành
mô tô xe máy dần lui vào dĩ vãng. Chưa hết tiếc nuối khi Honda ngừng sản xuất dòng Super Cub 50, các tín đồ đam mê xe máy toàn cầu tiếp tục nói lời chia tay với dòng mô tô huyền thoại CB1000 Super Four - một biểu tượng cho sự bền bỉ, phong cách lịch lãm và di sản hơn 30 năm trong dự án "Project Big 1" của Honda. Chương cuối của dự án này với phiên bản đặc biệt mang tên Honda CB1300SF SP Final Edition được Honda sản xuất giới hạn tại Nhật Bản, tung ra thị trường như một lời tri ân khách hàng sau khi mở bán tại quê nhà, vừa xuất hiện tại Việt Nam.
Bắt đầu được Honda triển khai từ năm 1992 với sự ra đời của chiếc CB1000 Super Four, dự án "Project Big 1" được các tín đồ đam mê mô tô trên thế giới đón nhận với những mẫu xe đậm chất cơ khí, mạnh mẽ, bền bỉ cùng kiểu dáng trường tồn với thời gian như Honda CB1300SF SP. Nếu như Honda Super Cub 50 đã viết lên lịch sử của một trong những dòng xe máy số bán chạy nhất của Honda trên thế giới, CB1300SF SP cũng không hề kém cạnh khi là dòng "xế nổ" đại diện cho triết lý "Số 1 về sức mạnh, diện mạo và trải nghiệm lái" của Honda. Thậm chí, còn được xem như một trong những trang sử vẻ vang nhất trong hành trình phát triển mô tô hai bánh của Honda
Chính vì vậy, khi hãng xe Nhật bất ngờ tuyên bố Honda CB1300SF SP Final Edition sẽ là phiên bản cuối cùng được sản xuất, không ít tín đồ đam mê cảm thấy tiếc nuối và quyết tâm săn lùng bằng được bản CB1300SF SP Final Edition
Ngoài giá trị lịch sử đánh dấu cột mốc quan trọng của một trong những mẫu xe được xem là biểu tượng của ngành mô tô hai bánh, Honda CB1300SF Final Edition với bản tiêu chuẩn và bản cao cấp SP chỉ được hãng xe Nhật Bản sản xuất giới hạn 3.400 chiếc. Mới đây, 4 chiếc trong số đó thuộc phiên bản CB1300SF SP Final Edition vừa được một cửa hàng không chính hãng, chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP.HCM đưa về Việt Nam phân phối
Tại Nhật Bản, Honda CB1300SF SP Final Edition cung cấp hai lựa chọn màu sắc, gồm Pearl Sunbeam White (trắng ngọc trai với điểm nhấn đỏ đậm, gợi nhớ đến chiếc CB1000SF nguyên bản) và Graphite Black (đen bóng mạnh mẽ). Cả hai màu đều được tô điểm bằng các họa tiết đặc trưng, tái hiện phong cách mô tô của những năm 90. Được biết, 4 chiếc CB1300SF SP Final Edition đầu tiên về Việt Nam có màu trắng ngọc trai với điểm nhấn đỏ đậm
Bên cạnh màu sơn, CB1300SF SP Final Edition cũng được Honda thay đổi thiết kế, màu sắc một số chi tiết, bộ phận nhằm tạo sự khác biệt. Trong đó, logo HONDA màu đen hai bên bình xăng được thiết kế đồ họa theo phong cách cổ điển tương tự tiền bối CB1000SF đầu tiên
Bên trên bình xăng còn có bộ tem "Project Big 1" kèm dòng chữ Final Edition không chỉ cho biết đây là phiên bản cuối cùng của dự án Big 1 mà còn tạo nên dấu ấn đặc biệt, mang lại giá trị sưu tập cao với những người chơi xe
Một số chi tiết trên Honda CB1300SF SP Final Edition còn tạo sự khác biệt về độ hoàn thiện cơ khí cũng như cách phối màu. Trong đó, tay đòn (swingarm) và chảng ba (top triple) chế tác tinh xảo, độ hoàn thiện cao kết hợp màu sơn bạc tạo điểm nhấn sang trọng
Hệ thống giảm xóc với cặp phuộc Ohlins phía trước kiểu ống lồng sơn màu đồng nổi bật, trong khi phía sau sử dụng phuộc đôi tạo cảm giác vững chãi và có thể điều chỉnh các cấp độ khác nhau
Honda trang bị cho CB1300SF SP Final Edition hệ thống phanh Brembo gồm phanh đĩa đôi trên bánh trước có lồng phanh màu vàng, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Bánh sau dùng phanh đĩa đơn
Cụm đèn pha trước được thiết kế dạng đèn tròn viền đèn mạ crôm đồng thời sử dụng công nghệ đèn LED hiện đại, kết hợp cụm đồng hồ kép hiển thị thông tin vận hành, cảnh báo… Những thay thay đổi, điều chỉnh này giúp Honda CB1300SF SP Final Edition tạo ra nét độc đáo, khác biệt nhưng vẫn giữ lại phong cách cổ điển, thiết kế truyền thống của dòng Honda CB trứ danh
Honda CB1300SF SP Final Edition sử dụng cỗ máy mạnh mẽ với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, dung tích 1.284cc, làm mát bằng chất lỏng, có công suất tối đa 113 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 111,7 Nm tại 6.250 vòng/phút. Động cơ mạnh mẽ này, được phát triển dựa trên động cơ của mẫu X4 năm 1997, nhưng có tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5, mang lại sức mạnh vượt trội và khả năng vận hành mượt mà trên nhiều cung đường
Đáng chú ý, hệ thống truyền động với xích màu vàng độc đáo in logo Project Big 1, tạo sự khác biệt
Honda CB1300SF SP Final Edition là một trong những phiên bản cuối cùng của dòng CB1300, bao gồm CB1300 Super Four, CB1300 Super Bol d'Or và các phiên bản SP tiêu chuẩn. Với số lượng sản xuất giới hạn, mẫu xe này được xem như hàng hiếm dành cho các nhà sưu tầm và những người đam mê mô tô thực thụ
Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu, phân phối mẫu xe này cho biết, tất cả 4 chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition đầu tiên về Việt Nam lần này đều đã có chủ. Cửa hàng đã săn lùng thêm được 4 chiếc khác nhưng 2 chiếc trong số này cũng đã được khách hàng tại Việt Nam đặt cọc
Hiện tại giá bán Honda CB1300SF SP Final Edition tại Việt Nam chưa được đơn vị phân phối công bố. Trước đó, tại Nhật Bản, giá bán lẻ đề xuất của CB1300SF SP Final Edition ở mức 14.079 USD, tương đương khoảng 350 triệu đồng
Bình luận (0)