'Xe khỉ' Honda Monkey Chrome Legacy đầu tiên về Việt Nam, chỉ 3 chiếc

Không còn được Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng nhưng dòng mini bike
Honda Monkey được biết đến với tên gọi quen thuộc "xe khỉ" vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng, săn lùng để sở hữu, đặc biệt là các phiên bản sản xuất giới hạn của dòng xe này. Sức hút của Monkey tạo động lực để Honda Thái Lan liên tiếp tung ra thị trường các phiên bản mới với nhiều diện mạo khác nhau. Sau Honda Monkey X Carnival Limited Edition hay Honda Monkey Star Wars Limited Edition… Vào tháng 3.2025, Honda Thái Lan tiếp tục trình làng bản giới hạn mang tên Honda Monkey Chrome Legacy. Mới đây, phiên bản này cũng đã gia nhập thị trường Việt Nam thông qua một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM.
Khác với các phiên bản Honda Monkey trước đây, Honda Monkey Chrome Legacy là bản đặc biệt được sản xuất giới hạn 1.390 xe nhằm kỷ niệm cột mốc 60 năm thành lập chi nhánh Honda Thái Lan. Mỗi chiếc khi lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất để được dán logo đánh số thứ tự. Honda Monkey Chrome Legacy được trưng bày lần đầu tại Triển lãm ô tô Quốc tế Bangkok diễn ra hồi tháng 3.2025 và bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ thời điểm đó. Đáng chú ý, chỉ sau vài ngày diễn ra triển lãm, toàn bộ 1.390 xe Monkey Chrome Legacy đã có khách đặt mua. Trong đó, có 3 chiếc được một đơn vị kinh doanh xe máy tại Việt Nam đặt hàng và đưa về nước những ngày gần đây
Trao đổi với PV
Thanh Niên, đại diện đơn vị nhập khẩu dòng xe này cho biết: "Dòng Honda Monkey nói chung rất được khách hàng Thái Lan ưa chuộng, các phiên bản giới hạn như Honda Monkey Chrome Legacy lại càng hiếm, khó săn lùng. Do đó, chỉ có đúng 3 chiếc Honda Monkey Chrome Legacy được đưa về Việt Nam lần này. 3 chiếc này có số thứ tự sản xuất lần lượt là 0009; 0577 và 0766 trong tổng số 1.390 xe được sản xuất"
Được Honda phát triển dựa trên nền tảng dòng Monkey, phiên bản Monkey Chrome Legacy về cơ bản vẫn giữ nguyên kích thước, hình dạng thiết kế từng tạo nên nét riêng cho mẫu xe này. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt, một số chi tiết, bộ phận trên Monkey Chrome Legacy đã được thay đổi để phiên bản này trở nên đặc biệt hơn
Không quá màu mè nhưng Honda Monkey Chrome Legacy vẫn thu hút sự chú ý với "dàn áo" mạ crôm bóng loáng trên một số chi tiết như bình xăng, vè chắn bùn trước/sau cũng như ốp hai bên thân xe… tạo cảm giác sang trọng, hiện đại
Ngoài ra, logo mang biểu tượng cánh chim trắng trên nền đỏ kết hợp đường viền mạ crôm kèm dòng chữ "Thai Honda 60 Anniversary" - Kỷ niệm 60 năm Honda Thái Lan (1965 - 2025) cũng được gắn hai bên bình xăng. Tất cả không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt mà còn tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại khi làm gợi nhớ đến mẫu Monkey Z50 Chrome huyền thoại từ những năm 60
Trong khi đó, trên nền mạ crôm phần ốp hai bên thân xe, cũng được gắn logo kỷ niệm 60 năm kèm biểu tượng 3D "Double Monkey" được lấy cảm hứng từ dòng Monkey Z50
Trên mặt bình xăng của mỗi xe đều dán logo kèm số thứ tự xe xuất xưởng. Phần yên xe bọc da thiết kế theo phong cách cổ điển, phối hai màu đen, xám
Ngoài những điểm khác biệt trên, Honda Monkey Chrome Legacy vẫn sở hữu những trang bị, tính năng vốn đã quá quen thuộc với dòng Monkey như cụm đèn pha, đèn hậu và xi-nhan đều sử dụng công nghệ LED mang lại độ sáng tốt hơn
Cụm đồng hồ LCD dạng tròn thiết kế cổ điển nhưng hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, quãng đường và mức nhiên liệu...
Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc 12 inch, kết hợp hệ thống phanh đĩa đơn
Honda Monkey Chrome Legacy vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124cc, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và đạt chuẩn khí thải Euro 5+. Theo nhà sản xuất công bố, động cơ này cho công suất 9,2 mã lực, mô-men xoắn 11 Nm; đi kèm hộp số 5 cấp
Theo thông tin từ nhà sản xuất, động cơ trên Honda Monkey Chrome Legacy chi tiêu hao nhiên liệu ở mức 1,5 lít/100 km
Đơn vị phân phối Honda Monkey Chrome Legacy tại Việt Nam chưa công bố giá bán mẫu xe này. Trước đó, tại Thái Lan Honda Monkey Chrome Legacy có giá bán 117.000 baht, tương đương 82 triệu đồng
Với số lượng sản xuất giới hạn nhân dịp kỷ niệm 60 năm Honda Thái Lan và chỉ có đúng 3 chiếc về Việt Nam, Monkey Chrome Legacy mang giá trị sưu tầm cao, đặc biệt với những người đam mê dòng xe Monkey huyền thoại. Khách hàng mua Honda Monkey Chrome Legacy còn được tặng kèm mũ bảo hiểm gắn logo kỷ niệm 60 năm dành riêng cho mẫu xe này
Bình luận (0)