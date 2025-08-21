'Xe khỉ' Honda Monkey Chrome Legacy đầu tiên về Việt Nam, chỉ 3 chiếc

Khác với các phiên bản Honda Monkey trước đây, Honda Monkey Chrome Legacy là bản đặc biệt được sản xuất giới hạn 1.390 xe nhằm kỷ niệm cột mốc 60 năm thành lập chi nhánh Honda Thái Lan. Mỗi chiếc khi lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất để được dán logo đánh số thứ tự. Honda Monkey Chrome Legacy được trưng bày lần đầu tại Triển lãm ô tô Quốc tế Bangkok diễn ra hồi tháng 3.2025 và bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ thời điểm đó. Đáng chú ý, chỉ sau vài ngày diễn ra triển lãm, toàn bộ 1.390 xe Monkey Chrome Legacy đã có khách đặt mua. Trong đó, có 3 chiếc được một đơn vị kinh doanh xe máy tại Việt Nam đặt hàng và đưa về nước những ngày gần đây