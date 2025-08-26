Mô tô Harley-Davidson CVO Road Glide ST giá gần 2,42 tỉ, đắt gấp đôi Honda Gold Wing

Trong bối cảnh thị trường mô tô phân khối lớn tại Việt Nam chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, Harley-Davidson đã tung ra dòng xe CVO Road Glide ST thế hệ mới nhằm làm mới dải sản phẩm. Tuy nhiên, hãng xe Mỹ gây chú ý khi công bố giá niêm yết dòng xe này lên tới gần 2,42 tỉ đồng, đưa Harley-Davidson CVO Road Glide ST trở thành một trong những chiếc mô tô đắt đỏ nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Mặc dù mang trong mình nhiều trang bị, công nghệ và giá trị đặc biệt nhưng nhiều người vẫn cho rằng Harley-Davidson đang làm quá giá trị của một chiếc mô tô hai bánh.

Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2025 có giá niêm yết gần 2,42 tỉ đồng tại Việt Nam

ẢNH: T.V

Trong phân khúc mô tô đường trường dòng Touring, Harley-Davidson CVO Road Glide ST có thể xếp cùng Honda Gold Wing - mẫu mô tô đến từ Nhật Bản vốn đã nổi tiếng về độ êm ái, tiện nghi và độ bền. Tuy nhiên, Honda Gold Wing niêm yết mức giá 1,231 tỉ đồng, tức chỉ bằng một nửa so với chiếc Harley-Davidson CVO Road Glide ST bản cao cấp nhất.

Nếu quy đổi sang giá ô tô phổ thông, mẫu mô tô của Harley-Davidson thậm chí còn đắt gấp ba lần Ford Territory bản Trend đang bán giá 762 triệu đồng; cao hơn so với giá niêm yết 2,39 tỉ đồng của một chiếc xe sang Mercedes-Benz E 200 Exclusive.

Về tổng thể, Harley-Davidson CVO Road Glide ST mang phong cách bụi bặm kiểu Mỹ với thân xe lớn, vị trí để chân duỗi về phía trước, bình xăng dung tích lớn và hai thùng chứa đồ phía sau. Mẫu xe này có trọng lượng thô chỉ 380 kg nhờ sử dụng nhiều vật liệu nhẹ như sợi carbon, titan... trên các chi tiết như chắn bùn, ốp ống xả, yên sau...

Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2025 có trọng lượng chỉ 380 kg nhờ trang bị nhiều vật liệu nhẹ

ẢNH: HARLEY-DAVIDSON

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Harley-Davidson CVO Road Glide ST nằm ở động cơ Milwaukee-Eight 121 High Output V-Twin, dung tích 1.977 cc, có công suất 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại 193 Nm. Đây là một trong những động cơ mạnh nhất từng trang bị trên một mẫu touring của Harley-Davidson. Xe có 6 chế độ lái, bao gồm hai chế độ Track và Track Plus được hãng phát triển dành riêng cho trải nghiệm đường đua, ngoài các chế độ phổ thông như Road, Sport, Rain…

Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2025 sử dụng hệ thống giảm xóc trước loại USD SHOWA 47 mm phủ lớp chống ma sát DLC, có thể điều chỉnh tải trước và độ đàn hồi. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với đĩa phanh dạng sóng, kẹp phanh Brembo 4 piston gắn phía trước, đảm bảo khả năng kiểm soát tốt ở tốc độ cao.

Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình 12,3 inch chạy hệ điều hành Skyline OS, đi kèm hệ thống âm thanh Rockford Fosgate Stage II 4 loa.

Dù không thể phủ nhận sức mạnh và trang bị vượt trội, nhưng với mức giá lên tới gần 2,42 tỉ đồng, Harley-Davidson CVO Road Glide ST đặt mình vào một vùng giá mà không nhiều người chơi mô tô tại Việt Nam sẵn sàng chi trả ngoại trừ rất "yêu" thương hiệu này. Trong khi phân khúc này vốn dĩ đã kén người dùng, việc định giá cao gấp đôi đối thủ cạnh tranh trực tiếp và ngang ngửa với xe sang bốn bánh có thể khiến mẫu mô tô Mỹ gặp khó tại Việt Nam.