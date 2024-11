Mô tô Harley-Davidson CVO Road Glide ST giá 2,49 tỉ, gần bằng Mercedes GLC 300

Ngoài ra, xe cũng trang bị nhiều chế độ lái như Road, Sport, Rain, Custom, Track và Track Plus. Trong đó, chế độ lái Track và Track Plus dành riêng cho đường đua, được phát triển bởi đội đua Screamin' Eagle Factory Team của Harley-Davidson. Công nghệ hỗ trợ và an toàn nổi bật trên xe có thể kể đến phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, tính năng hỗ trợ giữ phanh, cảnh báo áp suất lốp...