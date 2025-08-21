Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo Agni-5

Với tầm tấn công hơn 5.000 km, khi đi vào hoạt động, tên lửa đạn đạo Agni-5 được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố vụ phóng ngày 20.8 đã "xác nhận tất cả các thông số kỹ thuật và vận hành" của tên lửa, theo AFP.

Tên lửa đạn đạo Agni-5 trong một lần được phóng thử ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ẤN ĐỘ

Tên lửa Agni-5 là một trong số các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung do Ấn Độ tự sản xuất, nhằm tăng cường thế phòng thủ của nước này trước Pakistan cũng như Trung Quốc.

Vụ thử diễn ra hơn một năm sau khi tên lửa Agni-5 được thử nghiệm lần đầu tiên với khả năng mang nhiều đầu đạn (MIRV - phương tiện tái nhập độc lập đa mục tiêu) trong khuôn khổ "Nhiệm vụ Divyastra" vào ngày 11.3.2024, theo tờ The Times of India. Sẽ cần vài năm và nhiều vụ thử nữa để Agni-5 với công nghệ MIRV đi vào hoạt động.

Công nghệ MIRV cho phép một tên lửa duy nhất mang theo 3-4 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn được lập trình để phóng ra với tốc độ và quỹ đạo khác nhau nhằm tấn công các mục tiêu cách nhau hàng trăm kilômét.

Hiện tại, Lực lượng Chỉ huy Chiến lược (SFC) 3 quân chủng, được thành lập vào năm 2003 để quản lý kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, chỉ có các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn đơn lẻ trong kho vũ khí. Các tên lửa này bao gồm Prithvi-2 (tầm bắn 350 km) và Agni-1 (700 km) nhắm đến Pakistan, cùng với Agni-2 (2.000 km), Agni-3 (3.000 km) và Agni-5 gần đạt cấp độ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), chủ yếu được thiết kế để đối phó với Trung Quốc.

Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia đông dân nhất thế giới, là đối thủ cạnh tranh trong việc giành ảnh hưởng tại Nam Á. Theo AFP, quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng vào năm 2020 sau một vụ đụng độ biên giới chết người.

Trong bối cảnh bất ổn thương mại và địa chính trị toàn cầu do cuộc chiến thuế quan, New Delhi và Bắc Kinh đã có động thái hàn gắn quan hệ. Vào tháng 10.2024, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau 5 năm tại một hội nghị thượng đỉnh ở Nga.

Dự kiến, ông Modi sẽ thực hiện chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2018 trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng vừa thăm Ấn Độ lần đầu tiên sau 3 năm.

Đối thủ láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng sở hữu vũ khí hạt nhân và hai nước vừa trải qua cuộc xung đột căng thẳng cách đây vài tháng.