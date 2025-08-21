Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ song phương

Cụ thể, hai nước sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp, vốn bị đình chỉ từ năm 2020, dù chưa ấn định ngày khởi động. Ấn Độ và Trung Quốc cũng mở lại giao thương biên giới tại 3 điểm được chỉ định, đồng thời thúc đẩy đầu tư và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực.

Cố vấn an ninh quốc gia Doval (phải) gặp Ngoại trưởng Vương tại TP.New Delhi ngày 19.8 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 19.8, thời điểm ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự T.Ư Đảng kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc, vừa kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Trong chuyến thăm, ông Vương đã tham dự vòng đàm phán thứ 24 về vấn đề biên giới, và đã trao đổi với Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, nhằm tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai nước kéo dài nhiều thập niên.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các cuộc thảo luận bao gồm việc rút bớt quân của hai nước ở khu vực biên giới Himalaya, phân định biên giới và các vấn đề liên quan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin 2 bên nhất trí thành lập nhóm công tác để tham vấn và phối hợp, tiến tới đàm phán phân định biên giới.

Theo Tân Hoa xã ngày 20.8, hai bên có cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về vấn đề biên giới theo định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, đồng thời đạt được đồng thuận 10 điểm, bao gồm việc tổ chức vòng đàm phán biên giới thứ 25 tại Trung Quốc vào năm sau. Trước đó, trong ngày 18.8, Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.