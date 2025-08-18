Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Thông điệp đối ngoại của Ấn Độ

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
18/08/2025 09:42 GMT+7

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ lần thứ 79, Thủ tướng Narendra Modi tập trung đề cập hai thách thức đối ngoại và an ninh hiện tại đối với nước này.

Thông điệp đối ngoại của Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ lần thứ 79 hôm 15.8.2025

ảnh: reuters

Ông Modi ý thức được rằng muốn trấn an lòng dân, tức là muốn được yên bình về đối nội, thì liên minh cầm quyền phải chinh phục được lòng tin về năng lực và bản lĩnh của chính phủ trong ứng phó hai thách thức đó, bao gồm xung khắc biên giới với Pakistan và cuộc thương chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và cuộc sống thường nhật của người dân Ấn Độ.

Sự quan ngại của họ gia tăng khi ông Trump vừa làm găng với Ấn Độ bất chấp được coi là có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với ông Modi, lại vừa lôi kéo Pakistan vào phạm vi ảnh hưởng của Mỹ. Cách đây không lâu và sau lần xung đột biên giới gần đây nhất giữa Ấn Độ và Pakistan, Tổng thống Trump đã có được thỏa thuận với Pakistan về năng lượng, thể hiện sự coi trọng Pakistan hơn trước rất đáng kể.

Cho nên Thủ tướng Modi mới tập trung đề cập Mỹ và Pakistan vào dịp quốc khánh năm nay. Ông đã dùng những ngôn từ rất mạnh mẽ để cảnh báo và răn đe Pakistan, khẳng định sẽ trừng phạt thích đáng mọi hành động thù địch từ phía láng giềng, đặc biệt trong chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và chống khủng bố. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ấn Độ thể hiện quan điểm, thái độ cứng rắn và không nhượng bộ Mỹ trong chuyện thuế quan. 

Theo ông Modi, Ấn Độ sẽ tăng cường tự lập, tự chủ để giảm lệ thuộc vào cung ứng và thị trường bên ngoài, bảo vệ đến cùng lợi ích của Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Cứ theo hai thông điệp này của ông Modi thì tới đây sẽ là thời mới ở Ấn Độ và mối quan hệ của Ấn Độ với Mỹ và Pakistan sẽ còn thêm phức tạp.

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Pakistan xung đột biên giới Mỹ Narendra Modi
