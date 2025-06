Đối tác nhỏ trong chiến lược lớn của Ấn Độ

Sau 23 năm mới lại có Thủ tướng Ấn Độ tới thăm đảo quốc nhỏ này ở Địa Trung Hải. Síp là thành viên EU nhưng không tham gia NATO lẫn chương trình Đối tác vì hòa bình của NATO. Đảo Síp bị chia cắt thành 2 miền bởi Thổ Nhĩ Kỳ từ cách đây nhiều năm qua.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại đứng về phía Pakistan trong cuộc xung khắc giữa Ấn Độ và Pakistan. Năm 2023, Ấn Độ đưa ra Sáng kiến xây dựng hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC). Sáng kiến này được cả trong lẫn ngoài Ấn Độ nhìn nhận là đối trọng cạnh tranh với Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) của Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) bắt tay Tổng thống Síp Nikos Christodoulides sau cuộc gặp tại dinh tổng thống ở Nicosia, Síp ngày 16.6.2025 ảnh: reuters

Tất cả những điều này đều cho thấy Síp tuy chỉ là đảo quốc nhỏ nhưng lại có thể chiếm vị trí rất quan trọng trong chiến lược lớn của Ấn Độ. Đảo quốc này có thể trở thành cửa ngõ tuyệt vời cho Ấn Độ tiếp cận khu vực Trung Đông, vùng Vịnh và châu Âu, trở thành một trong những tác nhân quyết định thành công của IMEC của Ấn Độ. Chinh phục được đảo quốc nhỏ này vì thế đặc biệt hữu dụng đối với Ấn Độ trong đối phó Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Có thể nói Thủ tướng Modi như thể đã cầu được ước thấy với chuyến thăm Síp này. Hai bên đưa ra tuyên bố chung và ký thỏa thuận về kế hoạch hợp tác năm năm. Những lĩnh vực hợp tác song phương được đặc biệt coi trọng là quốc phòng, hàng hải, an ninh mạng, chống khủng bố, hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại, công nghệ cao, năng lượng tái tạo.... và đương nhiên không thể thiếu IMEC. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan có lý do xác thực để quan ngại về triển khai đối ngoại mới này của ông Modi với đảo Síp. EU có lý do để vui mừng vì Ấn Độ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Síp còn đưa lại lợi đơn, ích kép cho chính EU trên nhiều phương diện.