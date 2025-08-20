Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lầu Năm Góc: Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng

Thụy Miên
Thụy Miên
20/08/2025 09:49 GMT+7

Bên cạnh việc đẩy mạnh hỏa lực quân sự thông thường, Trung Quốc đang có chiến lược mở rộng quy mô và năng lực của lực lượng hạt nhân theo hướng nhanh chóng và ổn định, Reuters hôm nay 20.8 dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc: Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng- Ảnh 1.

Một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094A (lớp Tấn) của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong hình ảnh công bố năm 2018

ảnh: reuters

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ ước tính Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến năm 2030 sẽ tiến tới sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng được triển khai.

Đây là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng một lực lượng lớn hơn hiện tại và có thể triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, từ các dòng tên lửa chính xác, sức công phá thấp, đến những loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng gây nổ với sức công phá hàng triệu tấn.

Bên cạnh đó, Bulletin of the Atomic Scientists (tổ chức phi lợi nhuận trụ sở Chicago, bang Illinois, Mỹ) tính toán được Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này nhanh hơn bất kỳ quốc gia là thành viên của câu lạc bộ hạt nhân, chỉ những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo tổ chức trên, hiện Trung Quốc có khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và đang xây dựng khoảng 350 hầm phóng tên lửa mới cũng như thành lập một số căn cứ mới dành cho các bệ phóng di động trên bộ.

Tổ chức này ước tính PLA đã sở hữu khoảng 712 bệ phóng tên lửa trên bộ, nhưng không phải tất cả đều dùng để phóng vũ khí hạt nhân. Trong số này, 462 bệ phóng có thể được nạp tên lửa với tầm phóng đến lục địa Mỹ.

Nhiều bệ phóng của PLA đều dùng cho các tên lửa tầm ngắn hơn với các mục tiêu ở khu vực, nhưng đa số nhóm này chưa được chỉ định để thực hiện một vụ tấn công hạt nhân, theo đánh giá của tổ chức ở Mỹ.

Tin liên quan

Nước nhiễm phóng xạ từ căn cứ bom hạt nhân Anh rò rỉ ra biển?

Nước nhiễm phóng xạ từ căn cứ bom hạt nhân Anh rò rỉ ra biển?

Cơ quan quản lý ở Anh được cho là lưu trữ những hồ sơ ghi chép nước nhiễm phóng xạ từ căn cứ bom hạt nhân nước này đã thải ra biển sau khi các đường ống cũ liên tục bị hư hại, theo tờ The Guardian hôm 9.8.

Trung Quốc tiết lộ chi tiết về cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân

Nga nói không còn bị ràng buộc theo hiệp ước hạt nhân

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Đầu đạn hạt nhân Lầu năm góc câu lạc bộ hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận