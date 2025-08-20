Lầu Năm Góc: Số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đang tăng

Một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094A (lớp Tấn) của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong hình ảnh công bố năm 2018 ảnh: reuters

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ ước tính Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến năm 2030 sẽ tiến tới sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng được triển khai.

Đây là một phần nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng một lực lượng lớn hơn hiện tại và có thể triển khai nhiều loại vũ khí khác nhau, từ các dòng tên lửa chính xác, sức công phá thấp, đến những loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng gây nổ với sức công phá hàng triệu tấn.

Bên cạnh đó, Bulletin of the Atomic Scientists (tổ chức phi lợi nhuận trụ sở Chicago, bang Illinois, Mỹ) tính toán được Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này nhanh hơn bất kỳ quốc gia là thành viên của câu lạc bộ hạt nhân, chỉ những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo tổ chức trên, hiện Trung Quốc có khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và đang xây dựng khoảng 350 hầm phóng tên lửa mới cũng như thành lập một số căn cứ mới dành cho các bệ phóng di động trên bộ.

Tổ chức này ước tính PLA đã sở hữu khoảng 712 bệ phóng tên lửa trên bộ, nhưng không phải tất cả đều dùng để phóng vũ khí hạt nhân. Trong số này, 462 bệ phóng có thể được nạp tên lửa với tầm phóng đến lục địa Mỹ.

Nhiều bệ phóng của PLA đều dùng cho các tên lửa tầm ngắn hơn với các mục tiêu ở khu vực, nhưng đa số nhóm này chưa được chỉ định để thực hiện một vụ tấn công hạt nhân, theo đánh giá của tổ chức ở Mỹ.