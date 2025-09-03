Trung Quốc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Cuộc duyệt binh kéo dài khoảng 70 phút với sự tham gia của 45 khối đội hình; huy động hơn 12.000 binh sĩ và hàng trăm loại vũ khí, khí tài sản xuất nội địa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng 25 nguyên thủ và người đứng đầu các chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện này, qua đó khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Ngày hôm nay, nhân loại đứng trước lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, tất cả cùng thắng hay được ăn cả ngã về không". Ông nhấn mạnh rằng người dân Trung Quốc “kiên định đứng về phía phải của lịch sử".

Các phương tiện không người lái được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3.9 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Tập sau đó đi duyệt các đơn vị quân đội tham dự lễ duyệt binh, bao gồm các khối quân nhân cùng nhiều trang bị quân sự tối tân như tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái.

Các đội hình đại diện cho nhiều binh chủng sau đó lần lượt đi qua khán đài, bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân PLA, Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Liên hợp và Lực lượng Tên lửa - được đài truyền hình CCTV mô tả là lực lượng răn đe hạt nhân làm nền tảng cho "vị thế cường quốc" của Trung Quốc.

Ba binh chủng mới thành lập cũng được giới thiệu, bao gồm Lực lượng Không gian Vũ trụ, Lực lượng Không gian mạng, và Lực lượng Hỗ trợ Thông tin.

Trong số các loại vũ khí đáng chú ý được Trung Quốc giới thiệu tại lễ duyệt binh này có xe tăng Type 99B, pháo phản lực phóng loạt PHL-16, tổ hợp phòng không HQ-29, các tên lửa chống hạm Ưng Kích mang biệt danh “sát thủ diệt tàu sân bay", tên lửa hành trình bội siêu thanh CJ-1000, máy bay không người lái GJ-11, tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D và tên lửa liên lục địa mới DF-5C, nhiều thiết bị bay không người lái mới.

Nhiều máy bay trực thăng mang cờ, biểu ngữ lớn và máy bay chiến đấu bay theo đội hình trên cao trong suốt buổi trình diễn kéo dài 70 phút, kết thúc là lễ thả 80.000 chim bồ câu hòa bình và bóng bay đầy màu sắc.