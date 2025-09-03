Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trung Quốc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít
Video Thế giới

Trung Quốc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

La Vi
La Vi
03/09/2025 13:15 GMT+7

Ngày 3.9, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc duyệt binh kéo dài khoảng 70 phút với sự tham gia của 45 khối đội hình; huy động hơn 12.000 binh sĩ và hàng trăm loại vũ khí, khí tài sản xuất nội địa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng 25 nguyên thủ và người đứng đầu các chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện này, qua đó khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Ngày hôm nay, nhân loại đứng trước lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu, tất cả cùng thắng hay được ăn cả ngã về không". Ông nhấn mạnh rằng người dân Trung Quốc “kiên định đứng về phía phải của lịch sử".

Trung Quốc duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít - Ảnh 1.

Các phương tiện không người lái được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3.9

ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Tập sau đó đi duyệt các đơn vị quân đội tham dự lễ duyệt binh, bao gồm các khối quân nhân cùng nhiều trang bị quân sự tối tân như tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái.

Các đội hình đại diện cho nhiều binh chủng sau đó lần lượt đi qua khán đài, bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân PLA, Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Liên hợp và Lực lượng Tên lửa - được đài truyền hình CCTV mô tả là lực lượng răn đe hạt nhân làm nền tảng cho "vị thế cường quốc" của Trung Quốc.

Ba binh chủng mới thành lập cũng được giới thiệu, bao gồm Lực lượng Không gian Vũ trụ, Lực lượng Không gian mạng, và Lực lượng Hỗ trợ Thông tin.

Trong số các loại vũ khí đáng chú ý được Trung Quốc giới thiệu tại lễ duyệt binh này có xe tăng Type 99B, pháo phản lực phóng loạt PHL-16, tổ hợp phòng không HQ-29, các tên lửa chống hạm Ưng Kích mang biệt danh “sát thủ diệt tàu sân bay", tên lửa hành trình bội siêu thanh CJ-1000, máy bay không người lái GJ-11, tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D và tên lửa liên lục địa mới DF-5C, nhiều thiết bị bay không người lái mới.

Nhiều máy bay trực thăng mang cờ, biểu ngữ lớn và máy bay chiến đấu bay theo đội hình trên cao trong suốt buổi trình diễn kéo dài 70 phút, kết thúc là lễ thả 80.000 chim bồ câu hòa bình và bóng bay đầy màu sắc.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Duyệt binh Lễ duyệt binh vũ khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận