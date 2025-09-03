Tên lửa, UAV, laser: Những vũ khí Trung Quốc sắp giới thiệu

Các chuyên gia quân sự đã phân tích các hình ảnh và video trên mạng xã hội từ một số buổi diễn tập gần đây, cho thấy tên lửa chống hạm, tàu không người lái dưới nước tiên tiến, hệ thống chống tên lửa và nhiều công nghệ khác có thể sẽ ra mặt trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mặc dù Bắc Kinh vẫn giữ bí mật danh sách vũ khí sẽ xuất hiện trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo thế giới khác, nhiều người đam mê quân sự đã phát hiện ra những hệ thống mới đáng chú ý, bao gồm cả thứ được đồn đại là một vũ khí laser khổng lồ.

Quân đội Trung Quốc cho biết tất cả các thiết bị sẽ tham gia duyệt binh đều được sản xuất trong nước và “đang hoạt động”.

‘Chim ưng’ chống hạm

Bốn tên lửa chống hạm mới dài nhiều mét đã được nhìn thấy: YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. “YJ” là viết tắt của “Ying Ji” (ưng kích, tức “chim ưng tấn công”).

Những tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến hoặc máy bay và được thiết kế để gây ra thiệt hại nặng cho các tàu chiến lớn. Các mẫu YJ-17, YJ-19 và YJ-20 có thể là loại siêu thanh, nghĩa là chúng có thể bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh.

Cận cảnh tên lửa mới YJ-19 có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 8 ẢNH: THE TELEGRAPH

Ông Tống Trung Bình, một nhà bình luận quân sự và cựu chuyên gia huấn luyện quân đội Trung Quốc, nói với AFP rằng Trung Quốc phải phát triển năng lực chống hạm và phòng không mạnh mẽ để “ngăn chặn Mỹ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”.

Tàu không người lái dưới nước

Hai phương tiện lặn không người lái hình ngư lôi cỡ lớn mới đã được phát hiện trong các buổi diễn tập. Theo trang web Naval News, chiếc đầu tiên, được gắn nhãn “AJX002”, dài từ 18 đến 20 mét. Chiếc thứ hai được giấu dưới một tấm bạt.

Mặc dù Trung Quốc vẫn còn đi sau Mỹ về sức mạnh hải quân mặt nước, trang Naval News cho hay nước này có chương trình “phương tiện lặn không người lái cỡ lớn” (XLUUV) lớn nhất thế giới - trong đó ít nhất năm loại đã được đưa vào hoạt động.

Lá chắn tên lửa

Vẫn còn là một ẩn số, HQ-29 được một số nhà phân tích Trung Quốc mô tả là một “thợ săn vệ tinh” có khả năng đánh chặn tên lửa ở độ cao 500 km, bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất, cũng như các vệ tinh trên quỹ đạo thấp.

Được lắp trên bệ phóng di động có bánh xe, tổ hợp này bao gồm hai ống chứa tên lửa, mỗi ống có đường kính khoảng 1,5 mét. Năng lực nói trên có thể biến HQ-29 thành hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất của Trung Quốc cho đến nay và là một trong những hệ thống mạnh nhất thế giới.

Hệ thống laser ‘mạnh nhất’ thế giới?

Theo tờ South China Morning Post, một chiếc xe hình chữ nhật khổng lồ với màu ngụy trang được phủ bạt có thể là một hệ thống phòng thủ có khả năng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái bằng tia laser mạnh.

Tài khoản X “Zhao DaShuai”, có liên kết với quân đội Trung Quốc, tuyên bố đây là “hệ thống phòng không laser mạnh nhất thế giới”.

Vũ khí hạt nhân mới?

Tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, biểu tượng tối thượng của sức mạnh quân sự, dự kiến sẽ là một điểm nhấn trong cuộc duyệt binh.

Nhà phân tích Tống Trung Bình nói với AFP rằng “Trung Quốc sẽ trình làng một thế hệ vũ khí hạt nhân mới”. Theo ông, vũ khí hạt nhân, giống như các vũ khí khác sẽ được phô diễn trong cuộc duyệt binh, “sẽ giúp cân bằng cán cân sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Xe bọc thép mới

Những phương tiện thế hệ mới đã được phát hiện trong những ngày gần đây, đáng chú ý là một loại xe tăng mới, có kích thước nhỏ hơn một chút so với xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, được cho là đã được đưa vào sử dụng từ năm 2011.