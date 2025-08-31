Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường. Cảm ơn Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu cấp cao và khối quân nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng chúc mừng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm "hạt nhân" tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển, là động lực hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế thế giới, đóng góp trí tuệ, phương án cho nhiều vấn đề cấp thiết toàn cầu.

Đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng năm nay, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Cảm ơn chuyến thăm của Thủ tướng, gửi lời thăm hỏi tới các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, kết nối hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc với hình thức linh hoạt giữa hai Tổng Bí thư, triển khai thực chất hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh, sớm triển khai các dự án thương mại quân sự cụ thể.

Khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phát triển công nghiệp đường sắt, đẩy nhanh hoàn thành báo cáo khả thi và khởi động đàm phán hiệp định khung về vay vốn ưu đãi cho các dự án; cung cấp viện trợ để đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, giúp Việt Nam phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam, sớm ký các nghị định thư về kiểm dịch đối với bưởi, thủy sản khai thác, sản phẩm từ thịt của Việt Nam; sớm phê duyệt danh sách hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng sầu riêng; mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, đàm phán mô hình xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn

ẢNH: NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác năng lượng toàn diện hơn, bao gồm năng lượng sạch, mua bán điện; nâng công suất và sản lượng điện xuất khẩu sang Việt Nam; sớm ký Bản ghi nhớ về tăng cường liên kết điện Việt Nam - Trung Quốc, triển khai mua bán điện ở cấp điện áp 500 kV…

Đề nghị phía Trung Quốc chỉ đạo Đại học Thanh Hoa triển khai các suất học bổng đào tạo tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam, dành cho Việt Nam chương trình đào tạo nhân lực quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt, như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh tầm thấp...

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên triển khai tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, "Hành trình đỏ" cho thanh niên hai nước, đàm phán miễn thị thực và tăng cường các chuyến bay thương mại giữa các địa phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác cũng như những đóng góp tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với quan hệ Việt - Trung thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội XIV, bước đi thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; tổ chức tốt phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Đối thoại chiến lược 3+3 giữa 3 bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong năm 2025.

Cạnh đó, nhất trí sớm tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt.

Đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.

