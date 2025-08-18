Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa

Ngày 17.8, tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ VH-TT-DL, tỉnh Bắc Ninh và TP.Hải Phòng tổ chức lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH TÙNG

Sự kiện này đánh dấu cột mốc lịch sử khi quần thể danh thắng, di tích gắn liền với Thiền phái Trúc Lâm chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn UNESCO, các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tế đã ủng hộ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP.Hải Phòng cùng các bộ, ngành trong việc xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ di sản. "Đây là kết quả của sự nỗ lực chung, thể hiện khát vọng giữ gìn, lan tỏa và phát huy những giá trị tinh hoa dân tộc", Thủ tướng nhấn mạnh.

5 nhóm giải pháp trọng tâm

Để phát huy tối đa giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, Thủ tướng giao các địa phương và ngành văn hóa triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: một là, khẩn trương hoàn thiện, bổ sung khung pháp lý, quy chế, quy định từ cấp quốc gia đến địa phương để bảo vệ di sản liên tỉnh. Đây là nền tảng để ứng phó kịp thời với những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ngợi ca Đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ ẢNH: THANH TÙNG

Hai là, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, đồng thời phát huy vai trò cộng đồng. Bên cạnh cơ quan trực tiếp quản lý được đầu tư cơ sở vật chất, cần có các hội đồng tư vấn, ủy ban bảo tồn quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia để góp trí tuệ và sáng kiến cho công tác bảo tồn.

Ba là, xây dựng kế hoạch quản lý cụ thể, trong đó nhận diện đầy đủ nguy cơ tác động đến di sản như thiên tai, quá tải khách du lịch… để chủ động đưa ra giải pháp ứng phó. Đặc biệt, cần có phương án điều tiết dòng khách, tránh tập trung đông người tại cùng một thời điểm gây ảnh hưởng đến di sản.

Các tiết mục được dàn dựng công phu ẢNH: THANH TÙNG

Bốn là, kết nối chặt chẽ giữa di sản thế giới với các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác trong khu vực, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, hài hòa giữa giá trị truyền thống và đời sống đương đại. Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy di sản không chỉ dừng ở bảo tồn, mà còn gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Năm là, đẩy mạnh quảng bá di sản trên nền tảng số, đưa hình ảnh quần thể đến gần hơn với cộng đồng quốc tế. "Mỗi người dân chính là một đại sứ văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị di sản tới bạn bè năm châu", Thủ tướng khẳng định.

Niềm tự hào và trách nhiệm

Thay mặt các địa phương, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu đáp từ, nhấn mạnh việc UNESCO vinh danh quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa là vinh dự lớn lao, vừa đặt lên vai các tỉnh trọng trách nặng nề.

"Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bắc Ninh, Hải Phòng và các cơ quan trung ương để bảo tồn, phát huy giá trị di sản đúng quy định pháp luật và Công ước Di sản thế giới", ông Ấn khẳng định.

Không gian văn hóa các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh hội tụ tại chương trình ẢNH: THANH TÙNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng gửi lời cảm ơn tới các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức quốc tế đã đồng hành trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ hồ sơ.

"Đây là niềm tự hào không chỉ của Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, mà còn của toàn dân tộc Việt Nam", ông Ấn nói.

Sự kiện UNESCO công nhận Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới đã mở ra một trang mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Cùng với niềm tự hào, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, lan tỏa kho tàng văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc.