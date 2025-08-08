BQL KKT Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tại KCN Texhong Hải Hà

Dự hội nghị có ông Trương Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng BQLKKT, cùng các lãnh đạo, đại diện phòng/ban trực thuộc; đại diện chính quyền xã Quảng Hà; ông Ngô Hiển Hồng, Phó tổng giám đốc KCN Texhong Hải Hà; bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng giám đốc điều hành đối ngoại kiêm Giám đốc phát triển thị trường năng lượng mới của Tập đoàn Texhong tại Việt Nam,… cùng gần 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp tại KCN này.

Ông Trương Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng BQLKKT Quảng Ninh, cùng đoàn công tác đi thị sát các khu vực trong và ngoài xưởng sản xuất tại KCN Texhong Hải Hà

Trước nhiều ý kiến phản ánh các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, hạ tầng, môi trường, lao động,… tại hội nghị, ông Trương Mạnh Hùng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc trực tiếp giải đáp ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt chức năng quyền hạn giải quyết.

Lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư trong KCN

Ông Trương Mạnh Hùng ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc giữ vững sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh đơn hàng từ châu Âu, Mỹ tăng mạnh thời gian gần đây, và đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sớm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Theo ông Hùng, BQLKKT cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp rút ngắn thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư năng động, hiệu quả, hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước vào các KCN, KKT.