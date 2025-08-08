Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

BQL KKT Quảng Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tại KCN Texhong Hải Hà

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/08/2025 16:01 GMT+7

Ngày 5.8.2025, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong KCN Texhong Hải Hà tại Khu công nghiệp Hải Hà.

Dự hội nghị có ông Trương Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng BQLKKT, cùng các lãnh đạo, đại diện phòng/ban trực thuộc; đại diện chính quyền xã Quảng Hà; ông Ngô Hiển Hồng, Phó tổng giám đốc KCN Texhong Hải Hà; bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng giám đốc điều hành đối ngoại kiêm Giám đốc phát triển thị trường năng lượng mới của Tập đoàn Texhong tại Việt Nam,… cùng gần 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp tại KCN này.

- Ảnh 1.

Ông Trương Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng BQLKKT Quảng Ninh, cùng đoàn công tác đi thị sát các khu vực trong và ngoài xưởng sản xuất tại KCN Texhong Hải Hà

Trước nhiều ý kiến phản ánh các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, hạ tầng, môi trường, lao động,… tại hội nghị, ông Trương Mạnh Hùng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc trực tiếp giải đáp ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt chức năng quyền hạn giải quyết.

- Ảnh 2.

Lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư trong KCN

Ông Trương Mạnh Hùng ghi nhận sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc giữ vững sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh đơn hàng từ châu Âu, Mỹ tăng mạnh thời gian gần đây, và đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sớm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Theo ông Hùng, BQLKKT cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp rút ngắn thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư năng động, hiệu quả, hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước vào các KCN, KKT.

Khám phá thêm chủ đề

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh KCN Texhong Hải Hà Tập Đoàn Texhong nhà đầu tư năng lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận