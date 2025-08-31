Thủ tướng chia sẻ với kiều bào tại Trung Quốc không khí, tinh thần Quốc khánh trong nước

Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh.



Chia sẻ tại cuộc gặp, bà con rất vui mừng khi ngay sau cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh khu vực Kinh - Tân Ký của Thủ tướng cuối tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương triển khai mở lớp học tiếng Việt trực tuyến đầu tiên trong tháng 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với bà con kiều bào ẢNH: NHẬT BẮC

Đến nay, lớp vẫn duy trì việc dạy và học ổn định, nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của kiều bào, đạt kết quả tích cực, góp phần tăng cường kết nối cộng đồng.

Mong muốn góp phần truyền tải phần nào tới bà con kiều bào không khí vui tươi, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc ở trong nước những ngày này, Thủ tướng cho biết, sau 80 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây là niềm tự hào của chúng ta.

Thủ tướng cũng thông tin với bà con về tình hình trong nước. Vừa qua, chúng ta đã triển khai nhiều công việc lớn, rất ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, như hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Đặc biệt, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng mỗi người dân 100.000 đồng, với tổng kinh phí khoảng 11.000 tỉ đồng.

Chúng ta đã khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, các lực lượng cũng đang chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trong ngày 2.9.

"Nhân dân rất quan tâm tới diễu binh, diễu hành và đặc biệt là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng với tinh thần "nói đi đôi với làm", mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đảng ta từ ngày thành lập đã luôn nỗ lực hết mình vì 2 mục tiêu quan trọng nhất là mang lại độc lập, tự do cho đất nước, cho dân tộc và ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với bà con ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng thông tin tới bà con về những quyết sách chiến lược, cách mạng đã và đang được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị triển khai về tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn; triển khai các Nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị...

Đây cũng là những chủ trương lớn có nhiều nội dung liên quan tới các quan tâm, đề xuất, kiến nghị của bà con.Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp nối các kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên thống nhất đất nước, kỷ nguyên đổi mới và hội nhập, đất nước ta đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp quan trọng vào thành tựu 80 năm qua của đất nước.

Người Việt Nam ở nước ngoài dù ở đâu cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, là cầu nối giữa Việt Nam với các nước, với thế giới; cộng đồng ngày càng lớn mạnh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.





















