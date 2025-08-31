Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Houthi thề sẽ trả thù Israel sau vụ không kích sát hại thủ tướng
Video Thế giới

La Vi
31/08/2025 16:29 GMT+7

Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của thủ tướng và các nhà lãnh đạo chính trị khác trong các cuộc không kích của Israel tuần này.

Người đứng đầu hội đồng chính trị tối cao của Houthi, ông Mehdi al-Mashat, phát biểu trong một thông điệp video được đăng tải trên Telegram rằng: "Chúng tôi hứa với Chúa, với người dân Yemen thân yêu và gia đình của những người tử vì đạo và bị thương rằng chúng tôi sẽ trả thù".

Ông cảnh báo các công ty nước ngoài hãy rời khỏi Israel "trước khi quá muộn" và khăng định: "Cho dù thách thức có lớn đến đâu thì Houthi vẫn đang và sẽ giữ vững lập trường cho đến khi Israel chấm dứt tấn công và ngừng phong tỏa [Gaza]".

Houthi thề sẽ trả thù Israel sau vụ không kích sát hại thủ tướng - Ảnh 1.

Hôm 29.5, Israel cho biết cuộc không kích đã nhắm vào tổng tham mưu trưởng, bộ trưởng quốc phòng và các quan chức cấp cao khác của nhóm Houthi. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin xác nhận các bộ trưởng năng lượng, ngoại giao và thông tin của chính phủ Houthi cũng đã thiệt mạng.

Đất nước Yemen đã bị chia cắt giữa chính quyền do Houthi lập nên ở thủ đô Sanaa và chính quyền được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở Aden kể từ sau khi nội chiến bùng nổ vào cuối năm 2014.

Kể từ khi Israel phát động cuộc chiến tại Gaza chống lại nhóm vũ trang Hamas của Palestine hồi tháng 10.2023, lực lượng Houthi đã tấn công nhiều tàu thuyền trên biển Đỏ, với mục đích mà nhóm này tuyên bố là thể hiện sự đoàn kết với người Palestine.

Houthi cũng thường xuyên bắn tên lửa về phía Israel, hầu hết đều bị đánh chặn. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, bao gồm cả cảng Hodeidah quan trọng.

Trong năm qua, Israel đã thực hiện một loạt vụ ám sát nhằm vào các lãnh đạo cấp cao và chỉ huy của Hamas và nhóm đồng minh Hezbollah ở Li Băng, làm suy yếu đáng kể cả hai nhóm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 30.8 cho biết cuộc không kích là "một đòn chí mạng" đối với Houthi, đồng thời nói thêm rằng "đây mới chỉ là khởi đầu".

