Thủ tướng đề nghị AIIB hỗ trợ xây đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 31.8, trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, nên nhu cầu vốn rất lớn.

Nợ công của Việt Nam trong thời gian qua luôn ở trong ngưỡng an toàn và đã giảm mạnh, nợ công/GDP năm 2020 là 55,9%, đến năm 2024 giảm xuống còn 34%. Mặt khác, các dự án, chương trình ưu tiên của Việt Nam phù hợp với định hướng của AIIB.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN, Thủ tướng đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai hai dự án quan trọng này.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần bày tỏ rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực.

Ông tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ tình cảm sâu sắc "Việt Nam luôn ở trong tâm trí và trái tim của mình", Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình cho biết, Hoa Điện coi trọng thị trường Việt Nam với tổng mức đầu tư lũy kế đã vượt 2,8 tỉ USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong đó, Nhà máy điện Duyên Hải 2 (tỉnh Vĩnh Long) là dự án điện có công suất lắp đặt lớn nhất và quy mô đầu tư lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện ẢNH: NHẬT BẮC

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là 1+1+1+N (một thực thể kinh doanh tại Việt Nam + một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + một căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác), đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hoa Điện mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng; cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu suất năng lượng…

Tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung, Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, sử dụng nhiều lao động; tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam…

Năm 2019, Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh). Năm 2023, Yadea đã mở rộng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Ninh với diện tích 230.000 m2, công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD.

Yadea mong muốn tham gia các dự án phát triển ngành nghề xe điện hai bánh và các dịch vụ phụ trợ cho ngành nghề, góp phần xây dựng giao thông đô thị xanh tại Việt Nam; tham gia thúc đẩy các dự án chuyển đổi và đóng góp xây dựng giao thông xanh của Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn xác định tăng cường hợp tác với Việt Nam theo hướng mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng là vấn đề chiến lược, lâu dài.

Ông đề nghị Hoa Thiết tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn trong thiết kế, tư vấn kỹ thuật trên các lĩnh vực, như giao thông, điện, dầu khí, hạ tầng số…, góp phần xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành thiết kế, tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp.