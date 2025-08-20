Lầu Năm Góc: Trung Quốc tăng nhanh số đầu đạn hạt nhân

Theo Reuters ngày 20.8 dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ ước tính Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến năm 2030 sẽ tiến tới sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng được triển khai.

Bên cạnh đó, Bulletin of the Atomic Scientists (tổ chức phi lợi nhuận trụ sở Chicago, bang Illinois, Mỹ) tính toán được Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này nhanh hơn bất kỳ quốc gia là thành viên của câu lạc bộ hạt nhân, chỉ những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.



