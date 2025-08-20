Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lầu Năm Góc: Trung Quốc tăng nhanh số đầu đạn hạt nhân
Lầu Năm Góc: Trung Quốc tăng nhanh số đầu đạn hạt nhân

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
20/08/2025 16:44 GMT+7

Bên cạnh việc đẩy mạnh hỏa lực quân sự thông thường, Trung Quốc đang có chiến lược mở rộng quy mô và năng lực của lực lượng hạt nhân theo hướng nhanh chóng và ổn định.

Theo Reuters ngày 20.8 dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ ước tính Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đến năm 2030 sẽ tiến tới sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng được triển khai.

Bên cạnh đó, Bulletin of the Atomic Scientists (tổ chức phi lợi nhuận trụ sở Chicago, bang Illinois, Mỹ) tính toán được Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của nước này nhanh hơn bất kỳ quốc gia là thành viên của câu lạc bộ hạt nhân, chỉ những nước sở hữu vũ khí hạt nhân.


Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Ấn Độ và Pakistan đang tranh cãi gay gắt liên quan những phát biểu khiêu khích về hạt nhân được cho là do một nguyên soái Pakistan đưa ra trong chuyến thăm Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Mỹ hạt nhân Lầu năm góc tên lửa vũ khí Bệ phóng Tên lửa đạn đạo đạn hạt nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vũ khí hạt nhân
