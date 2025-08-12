Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân
Video Thế giới

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Trúc Huỳnh - Vi Trân
12/08/2025 20:33 GMT+7

Ấn Độ và Pakistan đang tranh cãi gay gắt liên quan những phát biểu khiêu khích về hạt nhân được cho là do một nguyên soái Pakistan đưa ra trong chuyến thăm Mỹ.

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Theo tờ The Express Tribune, ngày 9.8, nguyên soái Asim Munir, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, có chuyến thăm chính thức tại bang Florida (Mỹ) để gặp các quan chức quân sự cấp cao và cộng đồng Pakistan tại Mỹ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng trong chuyến thăm, ông Asim Munir đã công khai cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Ấn Độ.

Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân và đã xảy ra những cuộc đối đầu đẫm máu trong những năm qua. Lần gần nhất hai bên xung đột là vào tháng 5, sau một vụ tấn công du khách vào tháng 4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm 26 dân thường thiệt mạng.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh ngày 9.8 tuyên bố nước này đã bắn hạ năm chiến đấu cơ và một máy bay quân sự của Pakistan trong cuộc đụng độ hồi tháng 5.

Xem thêm bình luận