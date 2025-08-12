Ấn Độ - Pakistan đấu khẩu về lời đe dọa hạt nhân

Theo tờ The Express Tribune, ngày 9.8, nguyên soái Asim Munir, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, có chuyến thăm chính thức tại bang Florida (Mỹ) để gặp các quan chức quân sự cấp cao và cộng đồng Pakistan tại Mỹ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng trong chuyến thăm, ông Asim Munir đã công khai cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Ấn Độ.

Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân và đã xảy ra những cuộc đối đầu đẫm máu trong những năm qua. Lần gần nhất hai bên xung đột là vào tháng 5, sau một vụ tấn công du khách vào tháng 4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm 26 dân thường thiệt mạng.