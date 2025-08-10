Ấn Độ có dừng mua vũ khí Mỹ vì ông Trump áp thuế cao?

Ấn Độ được cho là đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng tổng mức thuế quan nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, đẩy mối quan hệ song phương vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều thập niên.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Mỹ chưa chính thức bình luận về các thông tin trên. Đài RT của Nga sau đó dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói rằng thông tin Ấn Độ tạm dừng kế hoạch mua vũ khí quan trọng từ Mỹ là “sai sự thật”.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 6.8 đã áp đặt thêm 25% thuế quan lên hàng hóa Ấn Độ để trừng phạt việc New Delhi mua dầu của Nga - hành động mà Washington cho là hậu thuẫn nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine. Động thái này đưa tổng mức thuế quan mà ông Trump áp lên Ấn Độ lên tới 50% - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp lên các đối tác thương mại.

Phía Ấn Độ nói nước này bị đối xử bất công, trong khi Washington cùng các đồng minh phương Tây vẫn tiếp tục giao thương với Nga khi điều đó có lợi cho họ.