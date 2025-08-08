Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Theo báo Bangkok Post, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho hay nội các đã phê duyệt nghị quyết điều chỉnh dự án mua tàu ngầm Trung Quốc hôm 6.8. Tuy nhiên, ông Phumtham từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Theo Bangkok Post, tính đến thời điểm hiện tại, 7,7 tỉ baht (hơn 6.250 tỉ đồng) đã được giải ngân, chiếm 64% tổng ngân sách cho dự án mua tàu ngầm Trung Quốc. Khoảng 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỉ baht, vẫn đang chờ xử lý.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đức cũng như Trung Quốc đối với quyết định của Thái Lan điều chỉnh dự án mua tàu ngầm nói trên.