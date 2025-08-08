Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án
Video Thế giới

Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Văn Khoa
Văn Khoa
08/08/2025 12:06 GMT+7

Nội các Thái Lan mới đây đã phê duyệt các sửa đổi đối với dự án mua tàu ngầm Trung Quốc sau khi bị trì hoãn một thời gian dài, theo tờ Bangkok Post ngày 7.8.

Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Theo báo Bangkok Post, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho hay nội các đã phê duyệt nghị quyết điều chỉnh dự án mua tàu ngầm Trung Quốc hôm 6.8. Tuy nhiên, ông Phumtham từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Theo Bangkok Post, tính đến thời điểm hiện tại, 7,7 tỉ baht (hơn 6.250 tỉ đồng) đã được giải ngân, chiếm 64% tổng ngân sách cho dự án mua tàu ngầm Trung Quốc. Khoảng 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỉ baht, vẫn đang chờ xử lý.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đức cũng như Trung Quốc đối với quyết định của Thái Lan điều chỉnh dự án mua tàu ngầm nói trên.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 tuyên bố Israel có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng cả trong và ngoài nước về cuộc chiến tàn khốc đã kéo dài gần hai năm tại vùng đất Palestine này.

