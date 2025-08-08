Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza
Video Thế giới

Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
08/08/2025 10:01 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 tuyên bố Israel có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng cả trong và ngoài nước về cuộc chiến tàn khốc đã kéo dài gần hai năm tại vùng đất Palestine này.

Tự động phát

Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

Đang chạy

Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Thủ tướng Ấn Độ cứng cỏi đối mặt mức thuế nặng của Tổng thống Trump

Thủ tướng Ấn Độ cứng cỏi đối mặt mức thuế nặng của Tổng thống Trump

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Trung Quốc chống dịch chikungunya bằng biện pháp thời Covid-19

Tại sao Philippines dừng nhập khẩu gạo?

Tại sao Philippines dừng nhập khẩu gạo?

Phòng không Ukraine mất sức trước UAV, tên lửa mới của Nga

Phòng không Ukraine mất sức trước UAV, tên lửa mới của Nga

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 tuyên bố ông có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza.

Quyết định này được đưa ra bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng cả trong lẫn ngoài nước về cuộc chiến tàn khốc tại vùng đất Palestine này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel muốn trao trả lãnh thổ cho các lực lượng Ả Rập sẽ quản lý nó. Ông không nêu chi tiết về các thỏa thuận quản lý hoặc những quốc gia Ả Rập nào có thể tham gia.

Quyết định này được đưa ra sau những nỗ lực bất thành trong việc đạt được lệnh ngừng bắn và thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.

Trong một tuyên bố, Hamas gọi những bình luận của Thủ tướng Netanyahu là "sự lật lọng trắng trợn" chống lại quá trình đàm phán.

Ông Netanyahu tuyên bố muốn Israel kiểm soát toàn bộ Gaza - Ảnh 1.

Các gói hàng viện trợ được thả xuống Gaza vào đầu tháng 8.2025

ẢNH: REUTERS

Diễn đàn Gia đình Con tin, đại diện cho những người bị giam giữ tại Gaza, đã kêu gọi Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir phản đối việc mở rộng chiến tranh và gây sức ép buộc chính phủ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh và giải thoát những con tin còn lại.

Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid cho biết ông đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng việc chiếm đóng Gaza là một ý tưởng rất tồi tệ, cả về mặt chiến thuật, đạo đức và kinh tế.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Netanyahu vẫn quyết giành được một chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, lực lượng đã châm ngòi cho cuộc chiến khi tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu vào Israel từ Gaza vào tháng 10.2023.

Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt 251 con tin trở về Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 61.000 người Palestine đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Hầu hết dân số Gaza, khoảng 2 triệu người, đã phải sơ tán nhiều lần trong 22 tháng qua và các nhóm cứu trợ đang cảnh báo rằng cư dân của vùng đất này đang bên bờ vực nạn đói. Quân đội Israel cho biết sau gần hai năm chiến tranh, họ đã kiểm soát khoảng 75% vùng đất này.

Việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ này sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 của Israel, theo đó họ rút công dân và binh lính Israel khỏi Gaza... trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát biên giới, không phận, nguồn cung cấp nước và điện.

Các đảng cánh hữu ở Israel cho rằng chính quyết định rút quân này đã giúp nhóm vũ trang Hamas của người Palestine giành được quyền lực tại Gaza trong cuộc bầu cử năm 2006.

Tin liên quan

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Điện Kremlin xác nhận sẽ có hội đàm thượng đỉnh Trump - Putin

Ông Yury Ushakov, Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào “những ngày tới”.

Thủ tướng Ấn Độ cứng cỏi đối mặt mức thuế nặng của Tổng thống Trump

Ông Zelensky ‘nhận cảnh báo’ về tín nhiệm của người dân Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

gaza thủ tướng Israel Hamas xung đột gaza kiểm soát gaza Thủ tướng Netanyahu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận