Ông Netanyahu muốn Israel kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.8 tuyên bố ông có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza.

Quyết định này được đưa ra bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng cả trong lẫn ngoài nước về cuộc chiến tàn khốc tại vùng đất Palestine này.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel muốn trao trả lãnh thổ cho các lực lượng Ả Rập sẽ quản lý nó. Ông không nêu chi tiết về các thỏa thuận quản lý hoặc những quốc gia Ả Rập nào có thể tham gia.

Quyết định này được đưa ra sau những nỗ lực bất thành trong việc đạt được lệnh ngừng bắn và thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.

Trong một tuyên bố, Hamas gọi những bình luận của Thủ tướng Netanyahu là "sự lật lọng trắng trợn" chống lại quá trình đàm phán.

Các gói hàng viện trợ được thả xuống Gaza vào đầu tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

Diễn đàn Gia đình Con tin, đại diện cho những người bị giam giữ tại Gaza, đã kêu gọi Tham mưu trưởng quân đội Eyal Zamir phản đối việc mở rộng chiến tranh và gây sức ép buộc chính phủ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh và giải thoát những con tin còn lại.

Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid cho biết ông đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng việc chiếm đóng Gaza là một ý tưởng rất tồi tệ, cả về mặt chiến thuật, đạo đức và kinh tế.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Netanyahu vẫn quyết giành được một chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, lực lượng đã châm ngòi cho cuộc chiến khi tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu vào Israel từ Gaza vào tháng 10.2023.

Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt 251 con tin trở về Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 61.000 người Palestine đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Hầu hết dân số Gaza, khoảng 2 triệu người, đã phải sơ tán nhiều lần trong 22 tháng qua và các nhóm cứu trợ đang cảnh báo rằng cư dân của vùng đất này đang bên bờ vực nạn đói. Quân đội Israel cho biết sau gần hai năm chiến tranh, họ đã kiểm soát khoảng 75% vùng đất này.

Việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ này sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 của Israel, theo đó họ rút công dân và binh lính Israel khỏi Gaza... trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát biên giới, không phận, nguồn cung cấp nước và điện.

Các đảng cánh hữu ở Israel cho rằng chính quyết định rút quân này đã giúp nhóm vũ trang Hamas của người Palestine giành được quyền lực tại Gaza trong cuộc bầu cử năm 2006.