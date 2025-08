Tương lai Gaza vẫn bất định, Hezbollah đối mặt khả năng giải giáp

Iran bổ nhiệm lãnh đạo hội đồng tối cao

IRNA ngày 5.8 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Ali Larijani, nhân vật ôn hòa trong chính sách đối ngoại, vào vị trí Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Hội đồng an ninh là cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược quốc phòng và an ninh Iran, nhưng mọi quyết định đều phải được Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei phê chuẩn. Vai trò thư ký, tức thành viên cấp cao nhất của hội đồng, giám sát việc thi hành các quyết định.