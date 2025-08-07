Thủ tướng Ấn Độ cứng cỏi đối mặt mức thuế nặng của Tổng thống Trump

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi ngày 7.8, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố: “Đối với chúng tôi, phúc lợi của nông dân là trên hết. Ấn Độ sẽ không bao giờ khiến phúc lợi của nông dân, ngành sữa và ngư dân bị tổn hại. Và cá nhân tôi biết tôi sẽ phải trả giá đắt cho điều đó”.

Nhiều sản phẩm từ các nền kinh tế bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế 15%, ngay cả khi đã đạt được các thỏa thuận với Washington để tránh các mức thuế cao hơn. Trong khi đó, Syria, Myanmar và Lào phải đối mặt với mức thuế quan cao đáng kinh ngạc là 40% hoặc 41%.

Ngay sau 0 giờ ngày 7.8 (11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), ông Trump viết trên mạng xã hội: “Nửa đêm rồi!!! Hàng tỉ USD từ thuế quan đang chảy vào Mỹ!”.



