Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền liên bang Mỹ và Đại học Harvard vẫn tiếp diễn ảnh: reuters

Trong một diễn biến leo thang giữa chính quyền liên bang Mỹ và Đại học Harvard, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gửi thư cho Hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber thông báo rằng chính quyền liên bang có kế hoạch rà soát toàn diện tất cả các bằng sáng chế mà Harvard đang nắm giữ, Reuters đưa tin hôm 9.8.

Thư nêu rõ chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Đại học Harvard đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người nộp thuế Mỹ, vi phạm các yêu cầu theo luật định, các quy định và hợp đồng liên quan đến các chương trình nghiên cứu được tài trợ bởi liên bang, cũng như tài sản trí tuệ phát sinh từ các chương trình đó, bao gồm bằng sáng chế.

Người phát ngôn Đại học Harvard gọi động thái trên là nỗ lực trả đũa tiếp theo của Nhà Trắng nhằm vào đại học này vì đã bảo vệ quyền và tự do của trường.

Bộ trưởng Lutnick đưa ra thời hạn là 5.9 cho Hiệu trưởng Garber cung cấp danh sách toàn bộ các bằng sáng chế có nguồn gốc từ các khoản tài trợ nghiên cứu của chính phủ liên bang, và bằng chứng cho thấy trường đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý cho phép các viện nghiên cứu giữ quyền sở hữu bằng sáng chế dù phát minh sử dụng tiền thuế do dân Mỹ đóng góp.

Trên website của trường, Đại học Harvard cho biết có hơn 5.800 bằng sáng chế. Tính đến tài khóa kết thúc vào tháng 6, trường đã được cấp thêm 159 bằng sáng chế.

Cũng trong ngày 8.8, luật sư đại diện của chính quyền liên bang đã nộp kiến nghị lên tòa ở thành phố Boston (bang Massachusetts), yêu cầu thẩm phán bác đơn kiện của Đại học Harvard liên quan đến lệnh cấm dự kiến đối với sinh viên quốc tế.

Theo phía luật sư, Tổng thống có thẩm quyền trong việc ban hành các quy định hạn chế người nước ngoài nhập cảnh Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump yêu cầu hệ thống trường Đại học California nộp phạt 1 tỉ USD liên quan đến cách Đại học California ở Los Angeles xử lý các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc xung đột ở Gaza.