Chính quyền ông Trump dọa không công nhận Harvard

Bộ Giáo dục và Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh của Mỹ ngày 9.7 cho biết họ đã chính thức thông báo cho đơn vị công nhận của Harvard - Ủy ban Giáo dục Đại học New England (NECHE) rằng Harvard đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử của liên bang khi không bảo vệ được sinh viên Do Thái và Israel trong khuôn viên trường, theo New York Post.

Quang cảnh khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 15.4.2025 ẢNH: REUTERS

Các cơ quan của Mỹ nhấn mạnh họ có "bằng chứng mạnh mẽ cho thấy trường có thể không còn đáp ứng các tiêu chuẩn công nhận của ủy ban [NECHE]".

NECHE ngày 9.7 xác nhận đã nhận được thư từ các bộ ngành của Mỹ, đồng thời cho biết chính phủ liên bang không thể chỉ đạo ủy ban thu hồi chứng nhận của một trường. NECHE cho hay nếu một trường đại học bị phát hiện vi phạm các tiêu chuẩn của ủy ban, thì có thể có tới 4 năm để điều chỉnh và tuân thủ. NECHE dự kiến sẽ không đánh giá toàn diện Harvard cho đến giữa năm 2027, theo Reuters.

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon ngày 9.7 nhấn mạnh cơ quan của bà mong đợi NECHE sẽ "thông báo đầy đủ cho bộ về những nỗ lực của mình nhằm đảm bảo Harvard tuân thủ luật liên bang và các tiêu chuẩn của cơ quan công nhận".

Cùng ngày, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết họ sẽ ban hành lệnh triệu tập hành chính để yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan "tội phạm và hành vi sai trái" của những người sở hữu thị thực sinh viên tại khuôn viên trường Harvard. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đã cam kết sẽ giám sát chặt chẽ Harvard.

Bình luận về động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đại học Harvard tuyên bố: "Trường cam kết tuân thủ luật pháp và mặc dù lệnh triệu tập của chính phủ là vô căn cứ, trường vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với các yêu cầu và nghĩa vụ hợp pháp".

"Harvard vẫn kiên định trong nỗ lực bảo vệ cộng đồng và các nguyên tắc cốt lõi của mình trước sự tấn công vô căn cứ của chính quyền liên bang", Harvard cho biết trong một tuyên bố.