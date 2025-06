Thẩm phán Mỹ chặn kế hoạch ngăn cản Đại học Harvard nhận sinh viên quốc tế

Khoảng 6.800 sinh viên quốc tế đã theo học tại trường trong niên khóa gần đây nhất, ảnh: reuters

Lệnh cấm của Thẩm phán Burroughs đánh dấu sự kéo dài hiệu lực lệnh được ban hành ngày 5.6 với nội dung ngăn chặn Washington thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ đối với sinh viên nước ngoài của Đại học Harvard, được Tổng thống Trump thông qua một ngày trước đó.

Nếu được thi hành, khách mời tham gia các chương trình trao đổi tại Đại học Harvard cũng không được phép vào Mỹ. Thời hạn của sắc lệnh là 6 tháng, và chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio cân nhắc việc tước thị thực của các sinh viên quốc tế đang theo học tại đây.

Thẩm phán Burroughs viết trong lệnh cấm rằng "về bản chất, vụ việc xoay quanh những quyền mang tính chất cốt lõi được hiến pháp bảo vệ: quyền tự do tư tưởng, quyền tự do biểu đạt và quyền tự do ngôn luận".

Vị thẩm phán cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách kiểm soát viện đại học nổi tiếng chỉ vì ban lãnh đạo trường phản đối những quan điểm của Washington, từ đó đe dọa những quyền trên.

Khoảng 6.800 sinh viên quốc tế đã theo học tại trường trong niên khóa gần đây nhất, chiếm 27% trong tổng số các sinh viên Đại học Harvard.

Hiện Washington đã đóng băng hàng tỉ USD tiền tài trợ cho trường đại học, đồng thời đe dọa tước quyền miễn thuế và mở một loạt các cuộc điều tra về thành viên của Ivy League.

Tổng thống Trump hôm 20.6 cho biết Nhà Trắng có thể công bố thỏa thuận với Đại học Harvard sau khoảng 1 tuần nữa nhằm giải quyết tình trạng căng thẳng đang diễn ra.

Trong khi đó, Đại học Harvard đang theo đuổi hai vụ kiện khác nhau trước khi Thẩm phán Burroughs tìm cách mở lại nguồn tài trợ liên bang trị giá khoảng 2,5 tỉ USD cho trường và ngăn chặn Nhà Trắng ngăn sinh viên quốc tế theo học tại đây.