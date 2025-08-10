Tư lệnh không quân Ấn Độ nói đã bắn hạ 6 máy bay Pakistan

Phát biểu của tướng A.P. Singh tại một sự kiện ở thành phố Bengaluru là lần đầu tiên Ấn Độ tuyên bố đã bắn hạ sáu máy bay quân sự Pakistan trong cuộc xung đột ngắn hồi tháng 5.

Tư lệnh A.P. Singh nói việc bắn hạ được dữ liệu theo dõi điện tử ghi nhận. Ông cũng ca ngợi hoạt động của lực lượng phòng không Ấn Độ, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất đã giúp ngăn chặn các đòn không kích từ xa của Pakistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan sau đó đã bác bỏ tuyên bố của tướng A.P. Singh, và khẳng định ngược lại rằng Ấn Độ đã không bắn trúng hay tiêu diệt được máy bay Pakistan nào trong cuộc giao tranh từ ngày 7-10.5.

Theo hãng tin Reuters, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay Ấn Độ trong cuộc đụng độ đó, bao gồm một máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Ấn Độ thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất 6 máy bay.