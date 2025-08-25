Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc sắp được biên chế
Video Thế giới

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
25/08/2025 08:30 GMT+7

Một video do CCTV phát gợi ý rằng tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc là tàu Phúc Kiến có thể được chính thức đưa vào biên chế sớm nhất là vào tháng tới.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào ngày 17.6.2022 và tiến hành chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 1.5.2024, theo truyền thông Trung Quốc. Tàu này có độ choán nước hơn 80.000 tấn, tuy không lớn bằng tàu lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Tàu sân bay Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống hỗ trợ phóng máy bay điện từ (EMALS) và thiết bị hãm đà. Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị EMALS, theo báo South China Morning Post.


Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Lầu Năm Góc được cho là đã ngăn Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm thuyết phục nước này đàm phán hòa bình.

Khép lại số phận tàu sân bay duy nhất của Nga?

