Tổng thống Trump giảm phân nửa nhân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện tốt nghiệp của Học viện quân sự West Point ngày 24.5 ở West Point (bang New York) ảnh: afp

Chính quyền Tổng thống Trump đang xúc tiến việc tinh giản nhân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia, cơ quan tập trung đội ngũ cố vấn và chuyên gia hàng đầu có nhiệm vụ tư vấn cho tổng thống về những vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại.

Dự kiến khoảng phân nửa nhân sự hiện tại, khoảng 350 người, sẽ bị giảm và chuyển những người bị tinh giản biên chế sang các cơ quan khác của chính quyền, theo The Hill dẫn xác nhận của một quan chức Nhà Trắng.

Việc thu gọn bộ máy Hội đồng An ninh Quốc gia được cho là sáng kiến nhằm hợp lý hóa quy trình làm việc của cơ quan, đồng thời đẩy nhanh việc đưa ra quyết định trong thời gian tới.

"Việc điều chỉnh quy mô của Hội đồng An ninh Quốc gia được thực hiện nhằm phù hợp với mục tiêu ban đầu và tầm nhìn của Tổng thống Trump. Cơ quan này giờ đây sẽ có năng lực hợp tác tốt hơn với các cơ quan khác", Axios dẫn lời Ngoại trưởng Rubio.

Theo khuôn khổ của kế hoạch tái cơ cấu bộ máy, hai Phó cố vấn An ninh Quốc gia sẽ là các ông Andy Baker, hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia của Phó Tổng thống JD Vance và ông Robert Gabriel, Trợ lý tổng thống về chính sách. Việc điều động ông Baker lẫn ông Gabriel đều là kiêm nhiệm, có nghĩa hai ông vẫn giữ vị trí cũ trong khi đồng thời đảm nhiệm vai trò mới là Phó cố vấn An ninh Quốc gia cho tổng thống.

Việc tái cơ cấu hội đồng diễn ra khoảng 3 tuần sau khi Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio thay thế Mike Waltz làm quyền Cố vấn An ninh Quốc gia. Còn ông Waltz được đề cử cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và đang chờ Thượng viện phê chuẩn.