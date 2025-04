Ông Trump sa thải hàng loạt quan chức an ninh quốc gia

Tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Trump đã sa thải 6 quan chức thuộc Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng sau cuộc nói chuyện trong ngày 2.4 với bà Laura Loomer, một người chuyên đưa ra thuyết âm mưu và là người ủng hộ của ông Trump.

Tổng thống Donald Trump, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz ẢNH: AFP

Trong số 6 người bị sa thải có 3 quan chức cấp cao cố vấn cho tổng thống về các vấn đề chính sách đối ngoại, từ Ukraine đến Gaza. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Hội đồng An ninh quốc gia bị chú ý sau vụ vô tình đưa nhà báo vào nhóm thảo luận trên ứng dụng nhắn tin Signal về kế hoạch không kích tại Yemen.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết một số người được thông báo rằng họ bị sa thải vì có vấn đề trong quá trình rà soát lý lịch. Một trong những nguồn tin nói cũng có lo ngại về việc rò rỉ thông tin cho truyền thông, trong khi hai nguồn khác gợi ý việc sa thải nhằm vào các quan chức có quan điểm quá can thiệp so với ý muốn của các đồng minh ông Trump.

Theo Reuters, những người bị sa thải có ông David Feith, giám đốc mảng an ninh quốc gia và công nghệ, ông Brian Walsh, giám đốc mảng tình báo, ông Thomas Boodry, giám sát mảng lập pháp và bà Maggie Dougherty, giám sát các tổ chức quốc tế.

Bà Loomer xác nhận đã gặp Tổng thống Trump nhưng không nói chi tiết cuộc gặp. Tuy nhiên, sau đó bà tiết lộ đã trình bày "nghiên cứu đối lập" với tổng thống.

Tổng thống Trump sau đó cho biết việc thay thế nhân sự luôn diễn ra, đặc biệt là "những người mà chúng tôi không thích, người lợi dụng hoặc người có thể trung thành với người khác".

Ông Trump cho rằng bà Loomer là "người yêu nước tuyệt vời" nhưng khẳng định bà không hề liên quan việc sa thải quan chức. "Bà ấy đưa ra những khuyến nghị và đôi khi tôi lắng nghe những khuyến nghị đó", ông nói.

Bà Laura Loomer từng gây tranh cãi về những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc và các thuyết âm mưu. Bà thường xuyên tháp tùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Gần đây, bà liên tục công kích quan chức an ninh quốc gia Alex Wong, người được cho là không nằm trong nhóm bị sa thải, vì vụ nhóm nhắn tin Signal. Bà Loomer cáo buộc ông Wong đã thêm nhà báo Jeffrey Goldberg vào nhóm trao đổi, dù Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz trước đó đã nhận trách nhiệm về việc này.