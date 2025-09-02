Tổng thống Venezuela tố Mỹ muốn thay đổi chế độ bằng sức mạnh hải quân

"Họ đang tìm cách thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự", Tổng thống Venezuela Maduro ngày 1.9 nói với các phóng viên, quan chức và giới chức quân sự tại Caracas.

"Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từng thấy trên lục địa của chúng ta trong 100 năm qua. Một tình huống như thế này chưa từng xảy ra", theo Reuters dẫn lời ông Maduro.

Mỹ tăng cường hải quân gần Venezuela, gây thắc mắc về động cơ

Nhà lãnh đạo Venezuela cho hay 8 tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa và một tàu ngầm "đang đặt Venezuela trong tầm ngắm". Ông Maduro nhấn mạnh nước này vẫn yên bình và sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết quân đội Venezuela "luôn chuẩn bị".

Tổng thống Venezuela cho biết khoảng 8 triệu người dân nước này đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị. Caracas trước đó cũng thông báo tăng cường tuần tra ở lãnh hải. Ông khẳng định Venezuela đã sẵn sàng cho "giai đoạn đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ quốc gia" trong trường hợp bị tấn công, theo AFP.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước giới truyền thông tại Caracas ngày 1.9.2025 ẢNH: REUTERS

Tuần trước, phía Venezuela đã đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp và yêu cầu Mỹ "dừng ngay lập tức hoạt động triển khai quân đội ở biển Caribe".

Mỹ chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Maduro.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh Washington tăng cường lực lượng hải quân ở Nam Caribe và vùng biển lân cận nhằm giải quyết các mối đe dọa từ các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh.

Theo đó, các tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở Nam Caribe. Đây được đánh giá là đợt triển khai này lớn hơn đáng kể so với mức thông thường trong khu vực. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy như thế nào.

Đầu tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Maduro "cầm đầu" một băng nhóm ma túy và đã tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD để bắt lãnh đạo Venezuela. Caracas bác bỏ cáo buộc này.

Theo Báo cáo toàn cầu năm 2023 về cocaine của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, phần lớn hoạt động buôn bán ma túy bằng đường biển đến Mỹ qua Thái Bình Dương, chứ không phải Đại Tây Dương, và hầu hết số ma túy đến Mỹ qua vùng Caribe đều thông qua các chuyến bay bí mật.