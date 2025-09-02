Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Venezuela tố Mỹ muốn thay đổi chế độ bằng sức mạnh hải quân

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/09/2025 07:54 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách thay đổi chế độ ở quốc gia Nam Mỹ này bằng cách triển khai lực lượng hải quân ở vùng Caribe.

"Họ đang tìm cách thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự", Tổng thống Venezuela Maduro ngày 1.9 nói với các phóng viên, quan chức và giới chức quân sự tại Caracas.

"Venezuela đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất từng thấy trên lục địa của chúng ta trong 100 năm qua. Một tình huống như thế này chưa từng xảy ra", theo Reuters dẫn lời ông Maduro.

Mỹ tăng cường hải quân gần Venezuela, gây thắc mắc về động cơ

Nhà lãnh đạo Venezuela cho hay 8 tàu chiến Mỹ với 1.200 tên lửa và một tàu ngầm "đang đặt Venezuela trong tầm ngắm". Ông Maduro nhấn mạnh nước này vẫn yên bình và sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa, đồng thời cho biết quân đội Venezuela "luôn chuẩn bị".

Tổng thống Venezuela cho biết khoảng 8 triệu người dân nước này đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị. Caracas trước đó cũng thông báo tăng cường tuần tra ở lãnh hải. Ông khẳng định Venezuela đã sẵn sàng cho "giai đoạn đấu tranh vũ trang để bảo vệ lãnh thổ quốc gia" trong trường hợp bị tấn công, theo AFP.

Ông Maduro: Mỹ muốn thay đổi chế độ Venezuela thông qua sức mạnh hải quân - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước giới truyền thông tại Caracas ngày 1.9.2025

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, phía Venezuela đã đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp và yêu cầu Mỹ "dừng ngay lập tức hoạt động triển khai quân đội ở biển Caribe".

Mỹ chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Maduro.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh Washington tăng cường lực lượng hải quân ở Nam Caribe và vùng biển lân cận nhằm giải quyết các mối đe dọa từ các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh.

Theo đó, các tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở Nam Caribe. Đây được đánh giá là đợt triển khai này lớn hơn đáng kể so với mức thông thường trong khu vực. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy như thế nào.

Đầu tháng 8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Maduro "cầm đầu" một băng nhóm ma túy và đã tăng gấp đôi tiền thưởng lên 50 triệu USD để bắt lãnh đạo Venezuela. Caracas bác bỏ cáo buộc này.

Theo Báo cáo toàn cầu năm 2023 về cocaine của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, phần lớn hoạt động buôn bán ma túy bằng đường biển đến Mỹ qua Thái Bình Dương, chứ không phải Đại Tây Dương, và hầu hết số ma túy đến Mỹ qua vùng Caribe đều thông qua các chuyến bay bí mật.

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ 'dàn trận' ra sao ở cửa ngõ Venezuela?

Tàu chiến Mỹ 'dàn trận' ra sao ở cửa ngõ Venezuela?

Báo Newsweek ngày 29.8 đăng một bản đồ thể hiện 8 tàu quân sự Mỹ cùng 1 máy bay do thám ở những khu vực nằm ngay cửa ngõ của Venezuela.

Mỹ điều thêm tàu chiến, Tổng thống Venezuela tuyên bố cứng rắn

Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang, Mỹ triển khai nhiều tàu chiến tới khu vực?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Nicolas Maduro ma túy Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận