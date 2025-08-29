Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang, Mỹ triển khai nhiều tàu chiến tới khu vực?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/08/2025 07:16 GMT+7

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện hải quân quy mô lớn tại nam Caribbean và các vùng biển lân cận, theo Reuters ngày 28.8.

Tuy các tàu của Lực lượng Tuần duyên và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở nam Caribbean, nhưng đợt tăng cường lần này lớn hơn đáng kể so với các đợt triển khai thông thường trong khu vực.

Một quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, ngày 28.8 nói rằng 7 tàu chiến của Mỹ, cùng với một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã hoặc dự kiến có mặt trong khu vực vào tuần tới, theo Reuters.

Căng thẳng Mỹ-Venezuela leo thang, Mỹ triển khai 8 tàu chiến, tàu ngầm đến khu vực? - Ảnh 1.

Tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp USS Iwo Jima (LHD 7), tàu khu trục USS Gonzalez (DDG 66), và tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio USS Fort Lauderdale (LPD 28) của Mỹ di chuyển theo đội hình ngày 22.5

Ảnh: Hải quân Mỹ

Lầu Năm Góc chưa công bố chính xác nhiệm vụ của các tàu Mỹ nói trên sẽ là gì, nhưng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố giờ đây họ có thể sử dụng quân đội để truy quét các băng nhóm ma túy và các nhóm tội phạm, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án, theo Reuters.

Nhà Trắng ngày 28.8 thông báo Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng "mọi nguồn lực của Mỹ để ngăn chặn ma túy tràn vào đất nước". Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên: "Nhiều quốc gia Caribbean và nhiều quốc gia trong khu vực đã hoan nghênh các hoạt động và nỗ lực chống ma túy của chính quyền Mỹ".

Trước đó vào tháng 2, chính quyền Tổng thống Trump đã liệt băng nhóm Sinaloa của Mexico và các băng nhóm ma túy khác, cũng như nhóm tội phạm Tren de Aragua của Venezuela, vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu.

Một phần trong nỗ lực chống băng nhóm ma túy nói trên là các tàu đổ bộ USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale. Những tàu này chở 4.500 quân nhân, trong đó có 2.200 lính thủy đánh bộ, theo Reuters dẫn một số nguồn tin. Giới chức Mỹ cho biết thêm quân đội nước này cũng đã điều máy bay do thám P-8 trong khu vực để thu thập thông tin tình báo, dù các máy bay này hoạt động trên vùng biển quốc tế.

Hôm 28.8, Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada đã phản ánh với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực, cáo buộc Washington vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

"Đây là một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn nhằm biện minh cho điều các chuyên gia gọi là hành động động lực, có nghĩa can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền, độc lập và không đe dọa bất kỳ ai", ông Moncada phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với ông Guterres.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28.8 cũng đã lên án các động thái mới của Mỹ. "Ngoại giao của chúng tôi không phải là ngoại giao của đại bác, của sự đe dọa, bởi vì thế giới không thể trở lại như 100 năm trước", ông Maduro nhấn mạnh.

